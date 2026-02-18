Не ценное снаряжение, а расходный материал: война в Украине дала Западу важный урок, - ВІ

Ранее в западных армиях дроны считались ценным оборудованием, использовать которое могли далеко не все.

Война в Украине дала западным странам ценный урок и изменила их подход к использованию дронов. Вооруженные силы разных государств начали относиться к небольшим беспилотникам не как к высокотехнологичному оборудованию, а как к расходным боеприпасам.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителей США, Великобритании и добровольца, защищавшего Украину на фронте. По словам собеседников издания, для эффективной войны дроны нужно применять в большом количестве. И многие из них будут потеряны.

Ранее в западных армиях потеря дрона была "значительным эмоциональным событием", отметила майор Рэйчел Мартин – директор нового курса армии США по летальности дронов. О таких инцидентах обычно докладывали высшему руководству. Но в Украине дроны "падают постоянно", и такие потери обычно просто игнорируют. Такое изменение в мышлении формирует новый подход вооруженных сил Запада к обучению своих военных.

Подполковник Бен Ирвин-Кларк, командир 1-го батальона ирландской гвардии британской армии, заявил, что его батальон уже изменил подготовку. Он убежден, что дроны должны быть "одноразовым" материалом.

Бывший член спецподразделения из Словакии Якуб Яйчай, воевавший в Украине, рассказал, что если НАТО планирует использовать в своих операциях БПЛА, им нужно привыкнуть к тому, что дроны являются расходным материалом, больше похожим на боеприпасы, топливо или бензин. Когда он служил в армии Словакии, дроны считались "очень специализированным оборудованием" и были довольно дорогими. Более того, иногда их разрешали использовать только определенному кругу лиц.

"Российское вторжение в Украину сопровождалось использованием дронов в беспрецедентных масштабах. Украина заявляет, что примерно 80% своих ударов она наносит с помощью дронов, а не других видов оружия. Однако многие из них никогда не достигают своих целей и теряются по пути. Дешевые дроны стоимостью несколько сотен долларов уничтожили оружие на миллионы. Но многие из них не имеют никакого эффекта", – объясняют авторы.

Так, в прошлогоднем отчете Британского Королевского института объединенных служб было сказано, что от 60 до 80% украинских FPV не достигают своей цели, в зависимости от участка фронта и мастерства операторов. Некоторые беспилотники выводят из строя средства РЭБ, другие же могут, например, сбиваться:

"Многие дроны на поле боя являются одноразовыми, предназначенными для взрыва при попадании в цель, но многие из них уничтожаются, повреждаются или выходят из строя еще до того, как достигают этой точки".

Запад меняет свою точку зрения, учитывая опыт Украины

Многие западные армии, как и вооруженные силы США, учатся на опыте Украины. Глава отдела беспилотных летательных систем и тактики армии в Авиационном центре передового опыта майор Вольф Амакер рассказал, что сейчас из тысяч дронов, которые используются ежедневно, только около 30% попадают в свои цели.

Отношение к применению БПЛА изменилось и в Великобритании.

Хотя западные армии использовали различные дроны в военных действиях еще до вторжения России в Украину, часто их применяли как платформы наблюдения или средства для запуска ракетных ударов. Однако малые беспилотники не использовались так, как это происходит сейчас на поле боя в Украине.

Рэйчел Мартин подчеркнула, что потеря дрона все равно обходится дешевле, чем использование ракет по конкретным целям, и армия США не может это игнорировать.

"Они дешевле, и вы не подвергаете опасности человеческие жизни, чтобы выполнить миссию. И армия знает, что они будут разбиваться. Это неизбежно", – добавила майор.

Уроки войны в Украине

Соединенные Штаты Америки создали новый танк M1E3 Abrams на 5 лет раньше. При его разработке был учтен ряд уроков, которые показала война РФ против Украины. Танк получил 30-мм пушку вместо пулеметов для борьбы с дронами.

Между тем НАТО запускает реформу противовоздушной обороны. Новая модель предусматривает, что силы альянса будут использовать наземные средства, такие как перехватчики, а также воздушные средства.

