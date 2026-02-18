Может ли Фицо погасить свет в Украине: эксперт объяснил цель угроз 'друзей' Путина

По словам эксперта, Орбан и Фицо пытаются создать из Украины образ врага.

Словакия не имеет законных оснований прекратить поставки электроэнергии в Украину, но может на это пойти, чтобы помочь России погрузить Украину во тьму. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, одностороннее прекращение поставок электроэнергии запрещено документами ENTSO-E (европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, – УНИАН). Кроме того, правительства стран ЕС не имеют полномочий запрещать поставки электроэнергии.

"Это не полномочия правительства ограничивать трансграничную торговлю (электроэнергией, – УНИАН). Также это не соответствует европейскому законодательству, энергетическим пакетам ЕС", – объяснил Омельченко.

Вместе с тем, эксперт не исключает, что Будапешт поможет Братиславе "потушить" Украину. Он обратил внимание, что Венгрия и Словакия – это ключевые страны, через которые идет транзит электрической энергии.

"Под предлогом, что Украина якобы остановила транзит (нефти, – УНИАН) – перекрыть Украине электроэнергию из Словакии и Венгрии. Россия видит, что она не способна погасить украинскую энергосистему, поэтому включила такую схему", – объясняет Омельченко.

Он считает, что РФ не случайно именно сейчас атаковала нефтепровод "Дружба", из-за остановки поставок российской нефти которым Словакия и Венгрия включили режим угроз. По его мнению, Кремль использует ситуацию вокруг нефтепровода, чтобы способствовать победе партии Виктора Орбана "Фидес" на апрельских парламентских выборах.

"Надо понимать, почему такая ситуация сложилась именно сейчас. 27 числа она (Россия, - УНИАН) ударила по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", повредила ее. В результате Украина не может транзитировать нефть ни в Словакию, ни в Венгрию, но и венгерский, и словацкий премьеры обвинили не РФ, а Украину, замалчивая, что причиной были российские удары. Для чего это делается? Чтобы создать из Украины образ врага. Это особенно важно перед выборами в Венгрии, на которых Орбан имеет рейтинг на 10% меньше, чем оппозиция. Орбан кричит, что Украина враг, она хочет заморозить венгров, оставить их без нефтепродуктов и энергетической безопасности. Под этими лозунгами Орбан хочет объединить своих сторонников и венгерских националистов, чтобы выиграть эти выборы", - пояснил Омельченко.

Ситуация с поставками российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате обстрела России 27 января была остановлена поставка российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Еврокомиссия, в качестве исключения, разрешила Венгрии получать российскую нефть через трубопровод Adria.

Впрочем, 18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Будапешт остановил экспорт дизельного топлива в Украину и не планирует его возобновлять, пока со стороны Украины не будет восстановлена подача нефти по нефтепроводу "Дружба". Аналогичное по содержанию заявление сделал и премьер Словакии Роберт Фицо.

