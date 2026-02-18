Зеленский подвел итоги двухдневных переговоров в Женеве

Украина рассчитывает на еще одну встречу.

18 февраля в Женеве завершились переговоры о прекращении войны, в которых участвовали Украина, Соединенные Штаты Америки и Россия. На сегодняшний день нельзя сказать, что результат встреч является достаточным.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, встреча военных была серьезной и содержательной. В то же время политическая группа обсудила чувствительные вопросы.

"Вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Европа должна быть участницей переговоров, и Украина всегда продвигает эту позицию.

Отдельно президент отметил, что ставил задачу делегации обсудить гуманитарный трек:

"Нужны обмены военнопленными, освобождение гражданских. Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем над тем, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение".

Переговоры в Женеве

17 февраля в Женеве начался новый раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и Российской Федерации. Встречи продолжались в течение двух дней.

По словам президента Зеленского, на переговорах в Женеве есть определенный прогресс в отношении перспектив осуществления мониторинга прекращения огня в случае достижения соответствующих договоренностей. Глава государства отметил, что содержание переговоров в Швейцарии касалось двух направлений – военного и политического.

Посол Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что самой сложной проблемой на переговорах является вопрос территорий. При этом он добавил, что Вашингтон пока не уверен, что Россия серьезно настроена на прекращение боевых действий.

