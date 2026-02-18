'Очень кринжово': в сети всплыли кадры первого клипа LELEKA, где ей 18 лет (видео)

Певица будет представлять Украину на "Евровидении-2026".

Певица LELEKA (настоящее имя - Виктория Корникова), которая будет представлять Украину на "Евровидении-2026", поделилась, как с одноклассницей в 18 лет снимала свой первый клип.

Кадры ролика показало "Суспільне", что стало сюрпризом и для самой исполнительницы.

"Мне тут 18 лет, я в своем платье, в котором была на выпускном. С моей одноклассницей в моем родном городе Шахтерское на крыше дома. За нами видно посадки. Снимаем первый клип. Это очень смешно и кринжово", - отметила певица.

Она добавила, что это было очень давно.

"Я так очень стараюсь, так патетично смотрю. И у меня волосы почти до колен".

Напомним, на днях LELEKA не смогла исполнить главную "фишку" песни, с которой едет на "Евровидение".

"Я ту ноту вытяну! Мне просто нужно выздороветь", - заверила LELEKA.

До этого певица во время встречи с поклонниками в одном из киевских книжных магазинов рассказала, как брала эту высокую ноту на финальном концерте Нацотбора.

Вас также могут заинтересовать новости: