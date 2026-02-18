На масленицу можно попробовать приготовить заморские блины из кукурузы, риса и даже картошки.

Блины – одно из старейших блюд, возникшее почти одновременно в разных культурах. В каждой стране они уникальны: от тонких крепов до хрустящих уличных лакомств и полноценных сытных блюд.

Мы сравнили, чем отличаются блины в разных странах мира, чтобы вы могли удивить гостей на эту масленицу.

Виды блинов в разных странах – сладкие и десертные варианты

Сперва рассмотрим сладкие блины, которые хорошо "идут" под чай или как тайный ночной перекус.

Бегрир, Марокко

Какие блины едят на масленицу африканцы? Конечно, сам праздник они не отмечают, но свои блины у них имеются.

Например, марокканские заварные блины Бегрир, похожие на решето из-за множества дырочек на поверхности. Их готовят из дрожжевого теста и подают с медом и сливочным маслом, что делает угощение очень нежным и сладким.

Поффертьес, Нидерланды

Традиционное голландское угощение: маленькие пышные блинчики из дрожжевого теста и муки (часто с добавлением гречневой). Обычно их подают с маслом и сахарной пудрой, иногда с фруктами или шоколадным соусом на праздниках и ярмарках.

Японские суфле-блины

Наступила Масленица, а на уме только блины, рецепт которых вы знаете наизусть? Стоит время от времени и поэкспериментировать.

Попробуйте невероятно пышные японские блины – они получаются такими обьемными благодаря взбитым белкам. Их обычно подают с фруктами, сиропом или кремом. Этот десерт стал очень популярен в кафе по всему миру.

Апам Балик, Юго-Восточная Азия

Сладкий толстый блинчик с начинкой из сахара, арахиса и кукурузы, который складывают пополам, как пирожок. Этот уличный десерт очень любят в Малайзии, Сингапуре и Индонезии. Сделать его без подготовки вряд ли получится, так как готовят блины Апам Балик на специальных широких сковородах.

Качапа, Венесуэла

Толстые кукурузные блины со сладковатым вкусом и мягкой текстурой. Их часто подают с плавленым сыром, который сочетается со сладостью кукурузы и сливочным вкусом подливы.

Как называются блины в разных странах – соленые варианты

Теперь рассмотрим, какие виды блинов бывают в разных культурах как основное блюдо, а не десерт. В такие блины можно завернуть сытную начинку, мясо или овощи для полноценного завтрака.

Датский печеный блин

Датский блин напоминает большой омлет, запеченный в духовке. Он плотный, сытный и часто подается с солеными добавками, такими как лук или ветчина.

Если вы устали от того, какие блины готовят на масленицу, можно всех удивить, приготовив такой нестандартный экземпляр в духовке.

Цзянь Бин, Китай

Популярный китайский уличный завтрак. Тонкий блин из пшеничной и зерновой муки, на который кладут яйцо, хрустящую соломку, соусы и травы, а затем аккуратно складывают. В Китае его можно найти на каждом углу, как шаурму в Грузии, а по некоторым данным, Цзянь Бин считается самым древним рецептом блина в мире.

Бань Сео, Вьетнам

Шипящий рисовый блин с куркумой, обжаренный до хруста. В середину кладут свинину, креветки, ростки и зелень, а готовое блюдо обычно заворачивают в салат с соусом.

Рагмунк, Швеция

Не знаете, какие бывают блины на масленицу у викингов? Правильный ответ – картофельные, ведь именно из картофеля делается популярный шведский блин Рагмунк. Кстати, в переводе со шведского Raggmunk означает "волосатый пончик".

Тонкие ломтики картофеля смешиваются с тестом и жарятся до золотистой корочки, после чего подаются с жареным беконом и брусничным вареньем.

Доса, Индия

Южноиндийский блин из ферментированного риса и черной чечевицы, подаваемый с чатни и самбаром (острый суп из чечевицы). Он тонкий, хрустящий по краям и считается основным блюдом в этом регионе.

