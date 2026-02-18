Ученые нашли девочку-подростка, которая была похоронена более 5000 лет назад с костями своего отца на груди

С момента первых раскопок в 1983 году в Айвиде на западном шведском острове Готланд было обнаружено 85 могил культуры ямчатой ​​керамики.

Редкое кладбище каменного века на шведском острове показало, что некоторые из последних европейских охотников-собирателей были похоронены не со своими ближайшими родственниками, а с более отдаленными родственниками. Об этом пишет Live Science.

Однако исследователи обнаружили, что в некоторых захоронениях были найдены близкие биологические члены семьи, в том числе останки девочки-подростка, чьи кости отца были положены сверху и рядом с ней.

Отмечается, что с момента первых раскопок в 1983 году в Айвиде на западном шведском острове Готланд было обнаружено 85 могил культуры ямчатой ​​керамики - общества охотников-собирателей, жившего в этом районе 5500 лет назад. Хотя к тому времени по всей Европе распространилось земледелие и земледельческие общины, некоторые группы охотников-собирателей продолжали жить в Скандинавии, в основном охотясь на тюленей и занимаясь рыболовством.

Интересно, что Айвиде был заселен по меньшей мере четыре столетия, и археологи обнаружили тонны керамики и костей животных, а также кладбище. Раскопки кладбища показали, что в восьми могилах находилось более одного человека. Первоначально исследователи предполагали, что люди в могилах были близкими родственниками. Но достижения в анализе древней ДНК открыли возможность полного исследования родственных связей на кладбище в Айвиде.

"Поскольку такие захоронения охотников-собирателей редко сохраняются, исследования родства в археологических культурах охотников-собирателей немногочисленны и, как правило, ограничены по масштабу", - заявила Тиина Маттила, генетик-популяционист из Уппсальского университета.

Она руководила генетическим анализом четырех захоронений, и исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Кого нашли в могилах

Отмечается, что в одной из могил археологи обнаружили скелет взрослой женщины вместе со скелетами двух маленьких детей. Анализ ДНК показал, что дети были мальчиком и девочкой, родными братьями и сестрами. Однако женщина не была их матерью и, возможно, была сестрой их отца или сводной сестрой.

Во второй могиле были обнаружены скелеты мальчика и девочки, похороненных вместе. Анализ ДНК показал, что они были родственниками третьей степени родства - то есть имели одну восьмую часть общей ДНК - и, вероятно, двоюродными братьями и сестрами.

В третьей могиле анализ ДНК скелетов девочки и молодой женщины показал, что они также были родственниками третьей степени родства, вероятно, двоюродными братьями и сестрами или прабабушкой и праплемянницей.

Важно, что в четвертой могиле была похоронена молодая девушка-подросток, лежащая на спине в вытянутом положении, с грудой костей сверху и рядом с ней. Используя анализ ДНК, исследователи обнаружили, что кости принадлежали отцу девочки. Его смерть, вероятно, произошла раньше ее смерти, и его кости, скорее всего, были выкопаны и перенесены в могилу дочери из другого места, заявили исследователи. Соавтор исследования Хелена Мальмстрём, археогенетик из Уппсальского университета, заявила:

"Как ни удивительно, анализ показал, что многие из похороненных вместе были родственниками второй или третьей степени родства, а не первой степени - другими словами, родителями и детьми или братьями и сестрами, как это часто предполагается. Это говорит о том, что эти люди хорошо знали свои родословные и что отношения за пределами ближайшей семьи играли важную роль".

Согласно заявлению, это исследование захоронений в Айвиде является первым, в котором изучаются родственные связи среди скандинавских неолитических охотников-собирателей. Но планируется дальнейшая работа: исследователи проанализируют все скелеты, найденные на кладбище, чтобы узнать больше о древней социальной структуре охотников-собирателей, их жизненном цикле и погребальных обрядах.

