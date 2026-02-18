NYT: Украина и Россия обсудили новый формат вывода сил из Донбасса

Такие обсуждения возрождают предложение, изложенное, в частности, в 28-пунктном "мирном плане" Трампа.

В последние недели представители Украины и России обсуждали идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе, которую не будет контролировать армия ни одной из сторон.

Об этом со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с ходом переговоров, сообщает The New York Times. Отмечается, что такие обсуждения возрождают предложение, изложенное, в частности, в 28-пунктном "мирном плане" администрации Дональда Трампа.

По мнению сотрудника аналитического центра Atlantic Council и экс-посла США в Киеве Уильяма Б. Тейлора, демилитаризованная зона может стать частью жизнеспособного урегулирования войны в Украине.

Однако стоит защитить и интересы украинской стороны. Для этого администрация Трампа должна давить на РФ, считает эксперт.

"Важно, чтобы это было реальное решение, а не принудительное, не несбалансированное. Любое принудительное решение не будет стабильным. Оно не будет длительным".

Издание пишет, что стороны также говорили о создании зоны свободной торговли в потенциальной демилитаризованной зоне. Инвестиционные перспективы на территории, "которая будет зажата между двумя армиями", кажутся ограниченными, сказано в материале. Даже при условии прекращения огня.

Промышленные предприятия в этом районе в основном разрушены, пишут журналисты. Сейчас там работает только одна угольная шахта, а риск возобновления боевых действий будет существовать еще в течение многих лет.

Президент Украины Владимир Зеленский также скептически настроен по поводу такого соглашения.

Переговоры о войне в Украине

Как известно, 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров о завершении войны в Украине с участием США и агрессора России.

По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что результат встреч является достаточным. По его словам, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще полностью не проработаны.

Он также обвинил страну-агрессора в затягивании переговоров в Женеве. Без этого процесс мог бы выйти на финальный этап, говорит Зеленский.

