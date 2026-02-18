Три знака Зодиака вот-вот войдут в 'черную полосу': кому не избежать испытаний

В списке есть представители знака Дева.

С 18 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается период испытаний. С началом сезона Рыб обстоятельства потребовали гибкости, терпения и внутренней устойчивости. Это не катастрофа, а скорее момент, когда жизнь проверяет, насколько вы готовы расти, пишет YourTango.

Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности.

Февраль уже оказался непростым, поэтому новые задачи могли показаться лишними. Однако подобные испытания не даются просто так – они закаляют характер и помогают выйти на новый уровень. Всё, что происходит сейчас, в перспективе работает вам на пользу.

Козерог

Для вас этот день связан с ответственностью. Возникает необходимость честно оценить свои обязательства и решить, готовы ли вы принять их полностью или попытаетесь уклониться. Игнорировать ситуацию вряд ли получится – она требует зрелого подхода.

С переходом Солнца в Рыбы акцент смещается на пересмотр личных границ и договорённостей. Это проверка на стойкость. В итоге вы понимаете, что справиться с задачей проще, чем казалось сначала. День завершится ощущением внутренней силы и контроля над ситуацией.

Дева

Первый день сезона Рыб может нарушить привычный порядок. А вы, как никто другой, цените структуру и предсказуемость. 18 февраля планы способны измениться, и это вызовет раздражение.

Однако гибкость – тоже навык, который вы успешно осваиваете. Вселенная словно напоминает: умение адаптироваться не менее важно, чем умение всё организовать. Вы быстро приходите в себя и доказываете, что способны справляться даже с неожиданностями. В итоге этот день становится ещё одним подтверждением вашей устойчивости.

Близнецы

Вы любите действовать по собственному сценарию и цените привычный ритм. Но 18 февраля распорядок может дать сбой. С переходом Солнца в Рыбы появляется ощущение, что события идут не совсем по вашему плану.

Важно помнить: это временно. Небольшое неудобство – и не более того. Да, перемены могут раздражать, но вы умеете быстро перестраиваться. Это испытание короткое и несложное, а значит, вы легко его пройдёте. День научит вас спокойнее относиться к мелким сбоям и доверять процессу.

