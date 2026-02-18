Украинцы не получат автоматического разрешения остаться в ЕС после войны, - еврочиновница

Каждая страна будет принимать решение самостоятельно, но на уровне ЕС единого правила не будет.

Годы проживания украинцев под специальным режимом временной защиты в Европе не будут автоматическим основанием для получения долгосрочного вида на жительство в ЕС после окончания войны. Однако государства-члены могут учесть эти годы для национальных разрешений. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон.

Она пояснила, что в большинстве стран ЕС после пяти лет легального пребывания иностранец может получить долгосрочный вид на жительство, который уже не будет зависеть от наличия рабочей визы или других обстоятельств. Однако для украинцев под временной защитой этот путь не является автоматическим.

По словам Йоханссон, страны-члены ЕС не захотели создавать общий закон о разрешении на проживание для украинцев после завершения режима временной защиты. Однако некоторые страны ЕС все же хотят, чтобы украинцы остались у них после завершения временной защиты, и уже сейчас готовят соответствующие изменения в свои законы.

"Например, Польша, которая недавно объявила комплексное решение, предусматривающее перевод 900 тысяч украинцев на польские виды на жительство. Этот процесс продолжается почти во всех государствах-членах", – сказала еврочиновница.

Украинские беженцы в ЕС

Как писал УНИАН, в прошлом году Европейский Союз подготовил рекомендации для стран-членов о прекращении действия статуса временной защиты для украинцев после окончания войны, поскольку эта защита носит временный характер и действует только во время вооруженного конфликта.

Европейские правительства планируют создать механизмы, которые позволят украинцам получить более предсказуемые политические статусы – например, перейти на другой вид на жительство или вернуться домой с поддержкой, о чем договаривались с украинской стороной.

Пока война продолжается, временная защита действует, и ее продлили до марта 2027 года, однако в будущем этот вопрос потребует координации между ЕС и Украиной относительно правового положения украинцев за рубежом.

