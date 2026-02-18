Флеш предложил жесткое и 'политически непопулярное' решение для противодействия FPV-дронам РФ

Советник министра подчеркнул, что такое решение стоит принять хотя бы на время действия военного положения.

Одно из решений, которое поможет противодействовать сбрасыванию FPV с вражеских БПЛА, - это продажа SIM-карт по паспортам с ограничением количества. Об этом в Facebook сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов.

Он напомнил, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Наш противник придумал самый простой способ управления FPV. Точнее, не так. Наш противник взял этот способ у нас. Речь идет об управлении FPV через сеть мобильной связи LTE. Они додумались, что можно доставлять FPV-дроны на крылатых БПЛА в те места, где мобильная связь хорошая и стабильная, и там сбрасывать дроны на объекты", – написал Флеш.

По его словам, таким дроном управляет оператор из России, а время полета составляет буквально минуты. При этом, отметил, для этих задач используются, в частности, украинские SIM-карты. Флеш говорит, что сейчас круглосуточно идет работа над этой проблемой.

"Соответствуем ли мы симметрично противнику в теме LTE? Конечно, да. Россияне у себя давно вводят карантины на услуги передачи данных. Спасает ли это их? Нет. Почему я считаю, что всем нужно понимать, что происходит? Одно из решений, которое поможет повлиять на процессы, - это продажа SIM-карт по паспортам с ограничением количества. Решение "политически непопулярное", решение требует изменения в законах (вынесение вопроса на голосование ВР). Но я бы такое решение принял хотя бы на время военного положения", - подчеркнул Флеш.

Он считает, что на 100% это не поможет решить проблему. Мол, в России давно SIM-карты продаются по паспортам, при этом купить их у преступников или бездомных не является проблемой. Но все же, пишет он, такое нововведение будет полезным, потому что сейчас любой "ждун" может купить 3000 карт без каких-либо проблем и отправить их в РФ.

"Продажа по паспортам хоть как-то ограничит гигантские масштабы этого бесконтрольного процесса. Конечно же, враг для своих задач использует новые SIM-карты. "Бегать" выкупать, например, у пенсионеров SIM-карты для FPV никто не будет", – подчеркнул Флеш.

По его словам, также одним из вариантов может стать отключение услуг передачи данных в том или ином формате:

"Но мы все понимаем, насколько эти действия болезненны для страны. К сожалению, друзья, это война. Она касается всех нас во всех своих проявлениях".

РФ использует "Шахеды" для переноса FPV-дронов

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов рассказал, что 17 февраля появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". По его словам, заводское крепление для переноса FPV на "Молнии" и "Гербере" является плохим знаком. Уже есть видео, что "Шахед" переносит два FPV.

