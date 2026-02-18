Генпрокурор Кравченко прокомментировал заявления о родственниках и своей команде

Генеральный прокурор Руслан Кравченко прокомментировал информацию о российском гражданстве своего отца и бизнесе в "ЛНР" его заместителей.

Об этом он сказал "Судебно-юридической газете".

Ранее в Антикоррупционном центре "Межа" сообщили, что отец Кравченко в 2023 году получил гражданство РФ и регулярно ездил в Воронежскую и Ростовскую области через "ЛНР". У заместителей Кравченко нашли бизнес в "ЛНР", доказательства уплаты налогов в бюджет РФ, а также родственников с российским гражданством.

Видео дня

"Я не являюсь сторонником публичного обсуждения семейных обстоятельств. Но когда из частных историй пытаются сделать инструмент политических манипуляций, я считаю правильным говорить прямо", - отметил Кравченко.

По словам генпрокурора, его родители развелись в 2020 году, с тех пор мать и сестра проживают в Киеве, а последний раз с отцом он общался в 2022 году. Получал ли отец паспорт РФ, ему неизвестно, поскольку они не поддерживают связи.

Кравченко подчеркнул, что принятие отцом каких-либо решений является его личным выбором и ответственностью.

"Ни как сын, ни как Генеральный прокурор я не отвечаю за действия своих родственников", - подчеркнул он.

Отдельно Кравченко прокомментировал информацию о своих заместителях.

"Я понимаю, что в условиях войны общество особенно чувствительно к любым связям с государством-агрессором. Но принцип персональной ответственности никто не отменял. И даже во время войны закон нельзя заменить публичными обвинениями",- отметил он.

Мария Вдовиченко

Первая заместительница Генерального прокурора Мария Вдовиченко в автобиографиях 2023 и 2025 годов сообщала, что ее брат Александр Левандовский проживает в РФ, при этом точное место его нахождения ей неизвестно из-за отсутствия общения.

Эту информацию она также озвучивала во время собеседований в рамках аттестации прокуроров с участием международных членов комиссии. По словам Генпрокурора, никаких предостережений или претензий не было, аттестацию она прошла успешно.

Перед назначением Вдовиченко на должность заместителя Генерального прокурора был направлен запрос в СБУ относительно возможных ограничений. СБУ отметила, что оснований для запрета назначения не установлено.

Максим Крым

Относительно заместителя Генерального прокурора Максима Крыма Кравченко пояснил, что его жена родилась и проживала в Крыму до 2015 года. После оккупации полуострова в 2014 году РФ там осуществляла массовую принудительную паспортизацию граждан Украины, и она, по словам Генпрокурора, стала жертвой этой политики.

В 2015 году она уехала из Крыма.

"Украина не признает документы, навязанные оккупационными властями. Так называемое "автоматическое" гражданство является незаконным и не создает правовых последствий для нашего государства. Получение документа под принуждением не означает добровольного приобретения гражданства государства-агрессора и не формирует правовой связи с ним. Никаких фактов, которые бы свидетельствовали о влиянии этих обстоятельств на служебную деятельность Максима Крыма или о конфликте интересов, не существует", - пояснил глава ОГП.

Виктор Логачев

Что касается заместителя Генерального прокурора Виктора Логачева, то Руслан Кравченко сообщил, что его семья родом из Луганска. После начала российской агрессии в 2014 году семья потеряла 90% активов на временно оккупированной территории. То, что удалось сохранить, было перемещено в Северодонецк и Станицу Луганскую, однако после дальнейшей оккупации эти активы также были утрачены.

С 2014 года семья проживает в Киеве. По словам Генпрокурора, фактов посещения временно оккупированных территорий или контроля над предприятиями нет, а рейдерство и заочные перерегистрации являются типичной практикой оккупационных администраций в отношении бизнеса украинцев, которые покинули захваченные территории.

Кравченко также отметил, что Мария Вдовиченко, Максим Крым и Виктор Логачев имеют действующие допуски к государственной тайне, предоставленные после проверок СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: