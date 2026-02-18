'Шахеды' выступают ретрансляторами для FPV-дронов, которые переносят, - эксперт

По его словам, платформа - это модифицированный "Шахед" или другие дроны, как носители для меньших.

"Шахед" выступает ретранслятором для FPV-дронов, которые переносит, поэтому нужно сбивать абсолютно все цели в воздухе. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "Киев24".

То есть, по его словам, платформа - это модифицированный "Шахед" или другие дроны, как носители для меньших.

"В данном случае именно "Шахед" выступает как ретранслятор для меньших, для того, чтобы можно было управлять вот этими FPV-дронами. Поэтому для наших Сил обороны задача не меняется, нам нужно поражать такие "Шахеды", "Герберы" и все подобное. Ни в коем случае не думать, что сам "Шахед", который кружит по кругу, подавлен нашим РЭБом или потерял управление. Это дрон, который служит ретранслятором связи", - сказал он.

Видео дня

Кузан подчеркнул, что все, что летает в воздушном пространстве, нужно сбивать.

Война в Украине - использование дронов

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 февраля, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов заявил, что если недавно только рассматривал такое развитие событий, то уже есть доказательства, что враг использует эту тактику.

Советник министра обороны Украины обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

