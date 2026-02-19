Больше Биг-Бена: какие самые высокие деревья в мире

Секвойи - это выжившие представители растительного царства, и их способность противостоять засухе, наводнениям, пожарам и вредителям является ключом к их долголетию

Прибрежные секвойи, часто называемые "синими китами" растительного мира, являются самыми высокими деревьями в мире, способными достигать высоты более 100 метров. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что не менее впечатляет и их долговечность: многие деревья доживают до 1000 лет. Считается, что самой старой известной секвойе 2200 лет.

Самая высокая секвойя, примерно 600-летний экземпляр, известный как Гиперион, находится в Национальном и Государственном парках Редвуд, округ Гумбольдт (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Расположенная на крутом, отдаленном склоне, она возвышается над ландшафтом с высоты почти 116 метров (для сравнения, высота Биг-Бена составляет 96 метров).

Интересно, что это величественное зрелище ежегодно привлекает миллионы отдыхающих и туристов, как и дикая природа тихоокеанских лесов. Горные львы оставляют заманчивые следы, хотя этих известных своей пугливостью существ редко можно встретить.

Среди мелких млекопитающих, обитающих среди деревьев, можно встретить сусликов, енотов, лесных крыс, ондатр, а также несколько видов полевок и бурундуков, и это лишь некоторые из них. Многие из них ведут ночной образ жизни и их трудно заметить, но об их существовании свидетельствуют кружащие над головой грифы-индейки.

Любителей наблюдения за птицами часто привлекают прибрежные скалы, населенные кайрами, поганками, калифорнийскими бурыми пеликанами, бакланами и каспийскими крачками. В кемпингах сойки Стеллера громко кричат ​​на людей, вторгающихся на их территорию, хотя мухоловки, пеночки, совы и дятлы меньше беспокоятся о присутствии человека.

В самом сердце лесов в дуплах деревьев гнездятся белоголовые орланы, сапсаны и редкие мраморные кайры. Кэндис Тинклер, руководитель отдела образования и интерпретации в Национальном и Государственном парках секвой, рассказал:

"Прибрежные секвойи пробуждают человеческий дух. Люди, естественно, интересуются их достоинствами и более широкими экологическими вопросами, но для многих этот опыт выходит за рамки науки и может быть заставляющим задуматься, даже восстанавливающим силы".

Что такое секвойа

Интересно, что секвойи - это выжившие представители растительного царства, и их способность противостоять засухе, наводнениям, пожарам и вредителям является ключом к их долголетию. Они развили несколько уникальных черт, обеспечивающих им долгую и здоровую жизнь. Секвойи способны поглощать влагу из воздуха, при этом 40 процентов их потребностей удовлетворяется густым туманом, окутывающим Тихоокеанский Северо-Запад.

Кроме того, это деревья, которые активно восстанавливаются, причем новый прирост образуется из "кроны" одного организма. Даже если весь лес сгорит, пни секвой способны к регенерации - и с большим энтузиазмом.

Изучая одно старое дерево в Национальном и Государственном парках Редвуд, ученые обнаружили, что от основного ствола отросло не менее 148 новых побегов. Пять из них имели диаметр более метра, а самый большой достигал более 40 метров в высоту. В статье сказано:

"Еще одна адаптация заключается в коре секвойи. Кора зрелого дерева часто превышает 30 см в толщину и защищает сердцевину. Дубильные вещества в коре помогают отпугивать насекомых, таких как термиты, а также бороться с грибковыми заболеваниями, включая гниль дуба".

Отмечается, что несмотря на свой арсенал средств выживания, прибрежные секвойи находятся под угрозой. Изменение климата, засуха и нерациональные методы коммерческой деятельности влияют на здоровье этих культовых гигантов.

Какое самое "толстое" дерево на Земле

Дерево Генерал Шерман, расположенное в Национальном парке Секвойя в Калифорнии, достигает почти 84 метров в высоту, его возраст оценивается примерно в 2200 лет, а вес превышает миллион килограммов.

Служба национальных парков США указывает вес ствола около 1 270 000 килограммов - это примерно эквивалентно весу 7 взрослых синих китов, которые могут весить до 180 000 килограммов.

