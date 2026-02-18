Евро установил новый рекорд: официальный курс валют на четверг

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,29 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,26 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был достигнут 10 февраля – 51,25 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,25/43,28 грн/долл., а единая европейская валюта – 51,13/51,15 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках 18 февраля вырос на 6 копеек и составил 43,51 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,05 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 5 копеек и составлял 51,60 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51 гривня за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 6 копеек и составлял 43,45 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

