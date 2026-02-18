19 февраля в Киеве будет сухо, но погоду испортит ветер

Из-за ветра ощущение холода будет усиливаться.

19 февраля осадки в Киеве прекратятся, но будет ветрено. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице упадет до -9°...-8°, днем столбики термометров покажут -4°...-3°. Ночью пройдет снег, а в течение дня уже будет погода сухо.

Ощущение холода усилит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с, а скорость порывов еще больше. Атмосферное давление пониженное, но начнет стремительно расти, 741-746 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -7°, днем -1°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -8°, днем -3°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -11°, днем -3°, небольшой снег.

В Тернополе 19 февраля ночью будет -8°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -11°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -7°, днем +1°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -7°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -11°...-2°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-4°, пасмурно, небольшой снег.

В Черкассах завтра ночью -11°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-4°, снег.

В Одессе 19 февраля - пасмурно, температура ночью -8°, днем -2°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -8°, днем -2°, небольшой снег.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем -4°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, небольшой мокрый снег, 0°...+2°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем -2°, небольшой мокрый снег.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой мокрый снег.

