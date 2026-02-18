Футболист Колесник показал полное видео драки с представителем ТЦК

Ранее в ТЦК утверждали, что это футболист на них напал.

Скандал вокруг конфликта работников ТЦК с футболистом Данилом Колесником набирает обороты. Спортсмен опубликовал запись с уличных камер, где как утверждается, представители ТЦК едва не сбили мужчину автомобилем, а после первыми начали применять силу.

"На видео видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения. Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии", - написал спортсмен в соцсети Instagram.

На опубликованных им кадрах видно, что служебный автомобиль ТЦК действительно преградил путь убегавшему мужчине, едва не допустив наезда на него.

Видео дня

Также видно, как мужчина в темной одежде (видимо, как раз Данил Колесник) подбегает к группе мужчин в военной форме. Несмотря на плохое качество видео, все же можно разобрать, как один из военных действительно активно атакует руками Колесника, что и перерастает в потасовку.

При этом камера записала и голоса. В частности слышно, как кто-то с обилием мата требует: "Руки на*й убрал! Я щас постреляю вас дол*бов!"

Видимо отмечая именно этот момент, Колесник указал в своем посте, что "не может согласиться" с тем, чтобы представители государства "использовали силу или угрозу применения оружия против безоружных граждан".

Видео конфликта. Осторожно: присутствуют мат и насилие!

Скандал вокруг конфликта ТЦК с Колесником

Как писал УНИАН, на днях в селе Святопетровское Киевской области во время проверки военно-учетных документов работники ТЦК вступили в спор с местным жителем. Находившийся неподалеку футболист вмешался в ситуацию. Сначала в соцсетях распространилось короткое видео, где Колесник ударил кулаком в лицо военнослужащего ТЦК. Он опубликовал эту запись в своем Instagram, но быстро удалил ее и закрыл профиль.

Инцидент вызвал широкий резонанс, а Киевский областной ТЦК и клуб "Колос" (где играл Колесник) сразу отреагировали: клуб расторг контракт с футболистом и извинился перед военными и обществом.

Полиция квалифицировала действия Колесника как нанесение телесных повреждений военнослужащему (ст. 350 УК Украины), ему грозит до 5 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается, а версии сторон существенно разнятся.

Вас также могут заинтересовать новости: