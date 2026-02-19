История трагедии Украины уже на стадии черновика, но Трамп ошибается, - Independent

Если страны Европы объединятся и предоставят Украине необходимое ей оружие, то есть шанс достичь определенной победы и мира, отмечает издание.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается почти четыре года. С приближением годовщины вторжения – 24 февраля – мирный процесс как никогда демонстрирует патовую ситуацию на поле боя.

Об этом пишет Independent. Издание отмечает, что как Украина, так и Россия считают, что даже если не могут победить, то не должны и "не имеют права проигрывать или выглядеть побежденными".

"Отсюда и отсутствие срочности в переговорах о прекращении огня в Женеве, которые ведут американцы, склоняясь на сторону Москвы. Последние переговоры завершились несколько неожиданно, всего через два часа, и в острой атмосфере. Это нельзя считать шокирующим развитием событий. Российская сторона охарактеризовала ситуацию как "очень напряженную", а украинцы согласились, назвав ее "сложной"", – говорится в материале.

Видео дня

Главным камнем преткновения являются территории. Украина не может отдать врагу земли, которые все еще контролирует. Зато россияне хотят получить их для "престижа и стратегического преимущества". Автор отмечает, что потенциальное новое вторжение РФ станет гораздо легче для Москвы, если она будет контролировать весь Донбасс.

Как на ситуацию влияет позиция других стран

В материале говорится, что Европейский Союз оказался неэффективным инструментом для действий – в частности, из-за зависимости блока от российских углеводородов, а также позиции Венгрии и Словакии.

Между тем континент сталкивается с "нечестным союзом самодовольных, скептических избирателей, популистских политиков и скупых министерств финансов, сговорившихся сорвать усилия по перевооружению и надлежащей поддержке Украины", пишет Independent.

Украина еще может выиграть эту войну

"Можно сказать, что история трагедии Украины уже находится на стадии черновика. Но президент Трамп ошибается. Украина может выиграть эту войну; трагедия заключается в том, что ее союзники не предоставят ей для этого средств. Украина может победить, истощив и ослабив россиян, чтобы они не могли достичь дальнейшего прогресса – и тогда они будут вынуждены просить мира, а не просто притворяться, что хотят его. Мир через силу, на этот раз в пользу Украины, станет реальностью", – подчеркивает издание.

Отмечается, что Россия не сможет вести бесконечную войну, теряя на поле боя более 30 тысяч человек ежемесячно. Особенно, если Кремль и в дальнейшем будет пытаться избежать набора в ряды оккупационной армии жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Экономика РФ тоже находится под давлением. Придет момент, когда инфляция станет невыносимой, а денег на выплаты оккупантам не будет.

"Гораздо меньшие государства, такие как Япония и Финляндия, уже унижали Россию в прошлом. Сейчас Путин может рассчитывать на поддержку Китая в своей кампании, но это не может быть безоговорочным или вечным – и ЕС, который является гораздо более ценным торговым партнером, чем Россия, мог бы использовать этот рычаг в свою пользу", – объясняет автор.

Если страны Европы объединятся и предоставят Украине необходимое ей оружие, то есть шанс достичь определенной победы и мира. Речь идет о системах противовоздушной обороны, дронах и ракетах большой дальности.

"Но чем дольше европейцы не смогут этого сделать, тем быстрее президент Путин победит Украину и приблизится к своим следующим целям – доминированию над континентом. Сейчас все кажется настолько очевидным, что будущие поколения никогда не поймут, почему так мало было сделано, чтобы это предотвратить", – констатирует Independent.

Война в Украине: другие новости

NYT пишет, что в течение последних недель представители Украины и России обсуждали создание демилитаризованной зоны на Донбассе, которую не будет контролировать ни одна армия. Стороны также говорили о создании зоны свободной торговли в потенциальной демилитаризованной зоне.

Американский сенатор-демократ Крис Кунс отмечает, что за годы войны Кремль не достиг ни одной из своих главных целей, которые ставил перед собой перед вторжением. По его словам, диктатор Путин потерпел стратегическое поражение. Политик подчеркнул, что важно оказывать дальнейшее давление на главу Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: