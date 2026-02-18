Поставщики смерти: выявлено 160 компаний, закупающих военные западные компоненты для РФ

В 2024 году около десяти тысяч российских компаний стали импортерами санкционной продукции на общую сумму более 22 млрд долларов.

Эксперты выявили не подпадающие под санкции российские компании, которые закупают комплектующие и оборудование для нужд военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает The Insider, который является автором исследования.

Получив данные об операциях на внутреннем рынке РФ и сравнив их с таможенными данными, эксперты выяснили, какие участники внешнеторговой деятельности заключали соглашения с ведущими предприятиями ВПК в 2024 году.

В целом в позапрошлом году около десяти тысяч российских компаний стали импортерами санкционной продукции на общую сумму более 22 млрд долларов.

Из них более двух тысяч компаний оказались контрагентами ведущих предприятий ВПК. По имеющимся данным, эти контрагенты выполнили прямые поставки для ведущих компаний ВПК на сумму более 80 млрд рублей (около 1 млрд долларов).

Общий объем санкционных товаров, завезенных в Россию контрагентами оборонной промышленности, составил более 5 млрд долларов (учтены только поставки стоимостью более 20 тыс. долларов). Впрочем, не вся продукция обязательно потребляется ВПК - значительная часть пользуется спросом и в гражданском секторе.

Значительную часть санкционных компонентов нельзя заменить аналогами, так что их отсутствие стало бы критическим для оборонной промышленности РФ.

Так, японские установки для лазерного плазмохимического травления SMC Corporation востребованы в российской электронике, которую производят в Зеленограде и устанавливают в военные изделия.

Такую установку в 2024 году АО "Контракт Холдинг" завезло для известного производителя российских микросхем АО "Микрон", армейского поставщика, который находится под санкциями.

В целом компании-импортеры, которые торговали с российским ВПК, можно разбить на четыре группы:

Старые заводы-производители оборонной продукции;

Промышленные гиганты, производящие крупнотоннажную продукцию;

Предприятия-сопряженники, производящие в РФ отдельные важные узлы;

Предприятия-перепродавцы (посредники).

Самая многочисленная группа перепродавцов - поставщики металлообрабатывающих станков и запчастей для них. К ним относятся, в частности, "Униматик", "Амека", "Компания Промарсенал", АО "Росмарк-Сталь", "Союз Инжиниринг", "Ипр Оборудование", "МТ Машинери", "СТС Технология", "Грант-Трейд" и "Инкор".

Среди перепродавцов электроники, плат, микросхем, радиодеталей, разъемов, телекоммуникационного оборудования и систем автоматизации промышленности были выявлены компании "Тримикс", "Юнисервис", "Радиофид Системы" и "Би Питрон".

Перепродавцы ввозят не только китайскую технику. Лидером среди "западных" торговых марок традиционно остается японская Tsugami, выпускающая станки. Среди стран происхождения, кроме Японии, лидируют Тайвань, Корея и Швейцария.

Западные страны лишь частично внесли в списки санкций крупнейших по объему сделок с оборонной промышленностью импортеров-перепродавцов. Средние и мелкие по объему сделок с ВПК перепродавцы в основном вообще не подпадают под санкции.

Поэтому если одновременно включить их в санкционные списки, это может серьезно ударить по военному производству РФ.

Ранее УНИАН писал, что российская оборонная промышленность не справилась с выполнением задачи правительства по созданию собственного производства микросхем для криптографической защиты информации военного назначения.

Сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ наложило штраф более 800 тыс. долларов на концерн "Автоматика", который должен был наладить производство микросхем, но не смог выполнить поставленную задачу.

Также стало известно, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева в 2025 году понес чистый убыток более 5 млрд рублей (примерно 65 млн долларов) по сравнению с прибылью в 1,19 млрд рублей (15 млн долларов) в 2024 году.

