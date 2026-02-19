Президент назвал ключевое условие для возможности проведения выборов во время войны

Для проведения голосования парламент должен внести изменения в законодательство, отметил Зеленский.

Украина теоретически может провести выборы, если удастся установить режим прекращения огня на два месяца. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос – чего они хотят. Они хотят настоящих выборов или они просто хотят заменить меня. Думаю, россияне просто хотят заменить меня. И для этого есть цивилизованный способ – выборы. Но вы не можете влиять на людей – они должны выбирать, с кем они живут", – сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский подчеркнул, что никогда не стал бы блокировать определенные предложения по выборам со стороны США, если Вашингтон сможет установить мир в Украине.

"Если у нас будет два месяца прекращения огня для проведения выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и подтолкнуть их к тому, что они не поддерживают – и даже люди не поддерживают – провести выборы во время войны. Даже если вы получите перемирие на два месяца, это не завершение войны", – пояснил он.

В то же время президент подчеркнул, что для этого люди должны высказать свое мнение на референдуме о мире, а парламент – внести изменения в действующее законодательство.

