'Не знают, в какой степени можно работать': экс-глава МИД объяснил проблему в отношениях США и ЕС

По его мнению, Орбан мечтает, чтобы в столицу Венгрии приехали Трамп и Путин.

Сейчас лидеры государств Европы не знают, как сотрудничать с Соединенными Штатами. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

"Люди, которые принимают решения, все равно в значительной степени потеряны. Европейцы потеряны, поскольку они не знают, в какой степени вообще можно дальше работать с Штатами, даже не полагаться", - сказал он LIGA.net.

Он считает, что на конференции государственный секретарь США Марко Рубио попытался сыграть "доброго полицейского" и ему это удалось. Климкин напомнил, что после он полетел в Венгрию.

Видео дня

"А привет-привет Будапешт раздражает. Посмотрим, как будут развиваться выборы в апреле", - добавил экс-министр.

Климкин считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказался в непростой ситуации, но "он неоднократно показывал, как может из нее выпрыгнуть". Визит Рубио в Будапешт он назвал демонстрацией поддержки венгерского премьера.

По его мнению, Орбан мечтает, чтобы в столицу Венгрии приехали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин:

"И там устроить что-то такое и сказать, что только благодаря позиции Будапешта и возможности со всеми разговаривать, они все же смогли остановить войну и там есть роль Венгрии. Звучит прикольно, но я думаю, что действительно такие планы есть".

Климкин указал, что вторая тенденция заключается в понимании, что Украина, возможно, не критически важна для многих мировых игроков, но война критически важна и ее последствия. Поэтому Украина была важной темой конференции в том смысле, "что будет дальше".

Как изменились отношения Америки и Европы

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что после Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в эти выходные, европейские чиновники описывают трансатлантические отношения метафорами об отношениях с проблемным и несколько жестоким партнером.

Вас также могут заинтересовать новости: