Ваш нос – мелочь: у одного мужчины он был длиннее карандаша (фото)

Если вы когда-нибудь переживали из-за размера своего носа, пожалейте бедного Томаса Уэддерса. Его нос, без сомнения, был больше вашего. Ему принадлежала сомнительная слава обладателя самого большого носа в истории. При длине в около 19 сантиметров, он был более чем в три раза длиннее среднего взрослого носа и примерно соответствовал длине стандартного карандаша.

По крайней мере, так гласят легенды, пишет IFL Science. К сожалению, мы никогда не узнаем правду: Уэддерс якобы родился около 1730 года, хотя найти никаких упоминаний об этом в старых приходских записях, а первые упоминания о нем датируются концом XIX века. Это делает независимую проверку длины его носа невозможной – и, откровенно говоря, у него были причины лгать.

Видите ли, в те времена, если у вас была какая-то необычная черта – возможно, вы были очень высоким или низким, или страдали от синдрома Протея. Уэддерс со своим "царственным хоботом" именно так и поступил. Это означало, что ему было выгодно, чтобы люди считали его нос как можно длиннее.

Если нос Уэддерса действительно был таким длинным, как заявлялось, – или хотя бы близко к этому – причины этого неизвестны. Современные источники намекают на некую интеллектуальную недостаточность. "Человек скончался так же, как и жил, в состоянии ума, которое лучше всего описывается как самое жалкое идиотство", – говорится в книге "Аномалии и курьезы медицины" 1896 года. Сегодня ему, возможно, поставили бы диагноз какого-нибудь генетического синдрома, но тогда на него просто глазели.

Тем не менее, из-за отсутствия прямых доказательств и веских поводов для сомнений Уэддерсу было отказано в официальном рекорде Гиннесса. Вместо него титул перешел к Мехмету Озюреку, чей нос длиной 8,8 сантиметра был самым длинным верифицированным в мире до его внезапной смерти в 2023 году.

