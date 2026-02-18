Возле Японии дайверы обнаружили крошечных животных с щупальцами вокруг рта (фото)

Несмотря на то что Индо-Тихоокеанский регион обычно в разы богаче Атлантики, зоантарии в обеих частях света оказались практически идентичными.

Когда бразильская исследовательница доктор Мария "Дуда" Сантос отправилась на дайвинг в Окинаве (Япония), она была поражена. Повсюду она видела виды, которые полностью отличались от морской флоры и фауны ее родины, но заметила и нечто очень знакомое: зоантарии выглядели точно так же, как те, что она знала в Бразилии.

Зоантарии – это похожие на анемоны животные, которых часто находят на коралловых рифах. Щупальца, окружающие их рот, делают их похожими на крошечные подводные цветы, пишет Discover Wildlife.

"Каждый полип использует щупальца для захвата планктона в толще воды. Поглощенная пища затем распределяется между всеми особями колонии", – заявляет исследовательница Гавайского института морской биологии при Университете Гавайев в Маноа.

Воды Индо-Тихоокеанского региона обычно гораздо более разнообразны, чем Атлантика. "В Индо-Тихоокеанском регионе обитает в 10 раз больше видов рифовых рыб и твердых кораллов по сравнению с Атлантическим океаном", – поясняет она. – "Вы ожидаете увидеть совершенно разные группы рифовых животных в каждом из океанов". Поэтому было странно наблюдать такое поразительное сходство между зоантариями Бразилии и Окинавы.

Этот момент заставил Сантос возглавить научное исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Biogeography. Оно показывает, что эти кораллоподобные существа идут наперекор правилам: популяции, находящиеся далеко друг от друга в разных океанических бассейнах, могут выглядеть и вести себя как близкие родственники.

Исследование стало результатом сотрудничества ученых со всего мира. Они изучили записи ДНК от Мексики до Филиппин, чтобы впервые исследовать глобальную биогеографию зоантарий. "Биогеография – это наука, изучающая распределение видов в географическом пространстве и геологическом времени", – отмечает Сантос. – "Например, в каких регионах мира самое высокое разнообразие? Какие процессы приводят к появлению очагов биоразнообразия?"

Их работа пролила свет на то, почему зоантарии могут выглядеть и действовать так похоже даже в средах обитания, разделенных тысячами миль. Ученые считают, что свою роль играет медленная скорость эволюции этих животных, а также тот факт, что они могут быть "лучшими океаническими путешественниками".

Когда зоантарии нерестятся, личинки широко распространяются по океану. Молодые особи могут выживать более 100 дней, "путешествуя автостопом" на плавающем мусоре через огромные расстояния – даже через целые океанические бассейны. Понимание того, как эти животные распространяются по океану, очень важно, говорит Сантос: "Раскрывая биогеографические паттерны, мы лучше поддерживаем мониторинг и сохранение морских организмов".

