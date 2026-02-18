19 февраля осадков в Украине станет меньше, но не потеплеет

В середине недели, 19 февраля, погода в Украине немного изменится. Осадков станет меньше и их сила снизится, но будет сильный ветер с порывами до 20 м/с. Местами по стране пройдет небольшой снег, на востоке и в Закарпатской области - мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -11°, днем -4°, небольшой снег.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -7°, днем -1°.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью -8°, днем -3°, небольшой снег.
  • В Ривне завтра пасмурно, ночью -11°, днем -3°, небольшой снег.
  • В Тернополе 19 февраля ночью будет -8°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -11°, днем -2°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -7°, днем +1°, небольшой снег.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег.
  • В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -7°, днем +1°.
  • В Виннице завтра будет -11°...-2°, пасмурно.
  • В Житомире в четверг ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-4°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Черкассах завтра ночью -11°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-4°, снег.
  • В Одессе 19 февраля - пасмурно, температура ночью -8°, днем -2°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -8°, днем -2°, небольшой снег.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем -4°, пасмурно, снег.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -1°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, пасмурно, небольшой снег.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, небольшой мокрый снег, 0°...+2°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем -2°, небольшой мокрый снег.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой мокрый снег.

19 февраля - праздник, приметы погоды

19 февраля - день памяти святого апостола Архипа. По приметам, если утром туман, то погода будет ветреная.

