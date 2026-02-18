'Представим себе, что Путин едет на такой машине': дипломат рассказал, как закончить войну в Украине

По его словам, война может закончиться тогда, когда у России не будет ресурсов для ее продолжения.

Война в Украине может закончиться тогда, когда у России не будет ресурсов для ее продолжения. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя ситуацию на переговорах в Женеве.

"Можно сказать, что военные там что-то согласовали и как это будет теоретически происходить и как кто-то там будет за этим наблюдать. Но опять же, а кто? Вопрос в задаче: кто будет вести мониторинг того, что там будет происходить? Неизвестно. Каким будет правовой статус этой территории (речь идет о неоккупированной части Донецкой области - УНИАН)? Неизвестно. Наше предложение очевидно и понятно - это наша территория, и никаких российских оккупационных войск там быть не может. Россия это отвергает и говорит, что ничего подобного, мол, там будут представители силовых структур РФ, даже если речь идет о каких-то зонах свободной экономической торговли, которые продвигает Уиткофф", - сказал дипломат.

Он добавил, что идей много, а вопросов по их реализации - еще больше.

"Поэтому пока я вижу только один способ прекратить войну, который заключается в том, что мы должны совместно с нашими европейскими партнерами и при помощи Соединенных Штатов Америки сделать так, чтобы у Путина не было ресурсов для ведения войны", - подчеркнул Огрызко.

По его словам, когда в машине в баке нет бензина, то она останавливается. Дипломат подчеркнул:

"Представим себе, что Путин едет на такой машине. Нужно, чтобы бензина в этой машине больше не было. Вот тогда война и закончится".

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, 17-18 февраля в Женеве проходил новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России о прекращении войны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на сегодняшний день нельзя сказать, что результат встреч является достаточным. Он рассказал, что встреча военных была серьезной и содержательной. В то же время политическая группа обсудила чувствительные вопросы.

