55-летний Ками Рита поднялся на самую высокую гору мира в 31-й раз.

Знаменитый непальский горный гид Ками Рита, также известный как "Everest Man" (с английского "Человек-Эверест") побил собственный рекорд по подъемам не Эверест.

Как пишет BBC, 55-летний шерпа поднялся на самую высокую гору мира уже в 31-й раз – сопровождая группу индийских военных, он достиг ее вершины высотой 8849 метров в 4 утра по местному времени во вторник, 27 мая 2025 года.

"Шерпа Ками Рита не нуждается в представлении. Он не просто национальный герой скалолазания, но и всемирный символ самого Эвереста", – говорится в заявлении организатора экспедиции Seven Summit Treks.

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Ками Рита впервые покорил Эверест в 1994 году, руководя коммерческой экспедицией, и с тех пор он поднимался на вершину почти каждый год. В некоторые годы он даже делал это дважды, например, в 2023 и 2024 годах.

Его ближайшим конкурентом в борьбе за рекорд Эвереста является еще один непальский шерпа Пасанг Дава, который покорял вершину 29 раз – последняя попытка была предпринята на прошлой неделе.

В целом в этом сезоне восхождений, который уже подходит к концу, успешно на Эверест поднялись 500 человек и их гиды. По данным департамента туризма Непала, всего ими на этот год было выдано более 1000 разрешений на восхождение, включая Эверест и другие вершины.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Непала объявили о решении ввести ряд существенных изменений к требованиям для тех, кто хочет покорить Эверест. Больше всего споров вызволо положение, чтобы гидами во время восхождения были только граждане Непала.

Также международное сообщество альпинистов осудило требование к желающим подняться на самую высокую гору мира предоставить сертификат о восхождении по крайней мере на одну вершину выше 7000 м в Непале перед подачей заявки на разрешение подняться на Эверест.

Кроме того, незадолго до этого власти Непала резко подняли плату за восхождение на Эверест – сразу на 36%.

При этом годом ранее альпинистов на Эвересте обязали носить за собой мешки с фекалиями, чтобы бороться с загрязнением горы.

Все вышеопомянутые меры были введены из-за резкого розта желающих покорить самую высокую гору мира, что привело к опасным ситуациями из-за ее переполненности и загрязнению окрущающей среды.

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