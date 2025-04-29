Ранее страну критиковали за то, что она разрешает подниматься на самую высокую гору мира слишком большому количеству альпинистов, в том числе неопытных.

Непал, который ранее в этом году резко поднял плату за подъем на Эверест, решил ввести еще несколько существенных изменений для тех, кто хочет покорить самую высокую гору мира.

Как пишет Reuters, власти страны собираются принять закон, который будет выдавать разрешения на восхождение на Эверест только тем, кто ранее покорил хотя бы одну вершину высотой 7000 метров, причем именно в Непале.

Ранее эта страна Южной Азии, которая в значительной степени зависит от скалолазания, треккинга и туризма в качестве источника иностранной валюты, подвергалась критике за то, что она разрешает слишком большому количеству альпинистов, в том числе неопытных, попытаться подняться на вершину высотой 8849 метров. Это часто приводит к длинным очередям альпинистов в "зоне смерти" – области под вершиной с недостаточным количеством естественного кислорода для выживания.

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Отмечается, что новый законопроект о туризме направлен на решение проблемы переполненности, повышение безопасности альпинистов и смягчение экологических проблем на Эвересте.

В частности, законопроект потребует от альпинистов предоставить сертификат о восхождении по крайней мере на одну вершину выше 7000 м в Непале перед подачей заявки на разрешение подняться на Эверест. Это направлено на то, чтобы альпинисты имели достаточный опыт восхождений на большой высоте для преодоления трудностей Эвереста, что снижает риски, связанные с неопытностью.

Кроме того, новый законопроект предусматривает, что глава местного персонала, называемый сардаром, и горный гид, сопровождающий альпинистов, также должны быть гражданами Непала.

Однако международные операторы экспедиций высказали возражения против того, что правительство Непала допускает альпинистов только с сертификатами с вершины высотой 7000 м из страны, а не из любой другой точки мира.

"Это не имело бы никакого смысла. Я бы также добавил в этот список горы высотой около 7000 метров, которые широко используются в качестве подготовки, такие как Ама-Даблам, Аконкагуа, Денали и другие", – сказал Лукас Фуртенбах из австрийского организатора экспедиций Furtenbach Adventures в интервью Reuters.

В то же время Фуртенбах, в настоящее время возглавляющий экспедицию на Эверест, уверен, что горным гидам из других стран также должно быть разрешено работать на Эвересте, поскольку квалифицированных непальских горных гидов не хватает.

"Важно, чтобы горные гиды имели квалификацию, такую ​​как IFMGA (Международная федерация ассоциаций горных гидов), независимо от их национальности. Мы также приветствуем непальских гидов IFMGA для работы в Альпах в Европе", – добавил он.

Согласно новым правилам, медицинские осмотры альпинистов также будут обязательными. Альпинисты должны будут предоставить справку из одобренного правительством медицинского учреждения, выданную в течение последнего месяца.

Заявители на восхождение на Эверест также должны будут заранее заявить, пытаются ли они установить рекорд, сообщает Kathmandu Post.

При этом альпинисты не смогут передавать свои оплаченные разрешения другим лицам, и если их экспедиция будет остановлена ​​из-за непредвиденных событий, таких как катастрофы, войны или другие обстоятельства, не зависящие от них, плата за разрешение не будет возвращена, но останется действительной в течение двух лет.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Непала обязали альпинистов на Эвересте носить за собой мешки с фекалиями, поскольку гора стала слишком загрязненной.

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