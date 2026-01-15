Туристка побывала в заброшенной деревне в Британии и рассказала о жутком открытии

Женщина утверждает, что ощущала присутствие духов.

Охотница за привидениями Эмма Уоттс, известная на YouTube под псевдонимом Watts Life, посетила заброшенную деревню Имбер в Великобритании, "отрезанную от мира". Как пишет Mirror, увиденное и испытанное там произвело на нее огромное впечатление, и она убеждена, что действительно ощущала присутствие потустороннего..

Деревня Имбер – чем она интересна

Считается, что история Имбера восходит к временам римского владычества, а самое раннее упоминание о деревне относится к 967 году нашей эры. В "Книге Страшного суда" 1086 года упоминается семь домохозяйств.

Деревня Имбер в Уилтшире была покинута в 1943 году. Жителям деревни было дано 47 дней на то, чтобы покинуть свои дома, перед тем, как американские войска вошли в деревню, чтобы превратить ее в тренировочную базу времен Второй мировой войны перед высадкой в ​​Нормандии. Жители Имбера думали, что им разрешат вернуться домой после войны, но этого так и не произошло, так как этот район оставался важным тренировочным центром.

Видео дня

Сейчас деревня фактически заброшена, а многие здания были разрушены во время учений. Тем не менее, церковь Святого Джайлса в Имбере открывается раз в год, для экскурсий на специально организованном автобусе.

Эмма Уоттс - впечатления

Женщина посетила деревню, чтобы найти доказательства существования духов. И это место произвело на нее глубокое впечатление практически сразу.

"Я стою в деревне Имбер, заброшенной деревне с привидениями, отрезанной от остального мира. Деревня была заброшена, но мертвые отказывались уходить", - рассказала она в ролике на YouTube.

Она рассказала, что первая вещь, которая ее встревожила - это полное отсутствие сигнала.

"Я вообще не могу позвонить, постоянно пишет, что звонок не удался, так что это нехорошо", - поделилась она.

Позже Эмма нашла "идеальное место" для расследования появления привидений, обнаружив здание, в которое она смогла проникнуть. Оказавшись внутри, она считает, что слышала, как кто-то "пытается меня напугать" - возможно, призрак.

"Я думаю, что эти звуки были, скорее всего, духами, а не человеком. Если только они не сидят тихо-тихо и не слушают, что я делаю", - добавила она.

Ранее житель Испании назвал 5 скрытых жемчужин этой страны, о которых не упоминают туристы.

Вас также могут заинтересовать новости: