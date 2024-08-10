Рассказываем, сколько стоит билет в Польшу из Украины, как и где его можно приобрести.

Украинцы, которые после начала полномасштабного вторжения уехали за границу, сейчас часто приезжают в гости к родным и близким. Также в стране остались люди, за 2 года уставшие от войны и желающие выехать за границу сейчас. Но и те, и другие знают, что единственный доступный вариант поездки - автобус, потому что поезд в Польшу из Украины - роскошь. УНИАН выяснил, как превратить сказку в реальность и купить заветный билет.

Расписание поездов в Польшу из Украины - номера, время, цена

Согласно данным на сайте "Укрзалізниця", ходит далеко не один поезд из Украины в Польшу - целых 12 прямых поездов и 1 с пересадкой. В зависимости от направления меняется и расписание, и цена, и сам поезд.

Киев-Перемышль

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Из украинской столицы в польский Перемышль едут четыре поезда:

Интерсити №705

Интерсити №715

Скорый поезд №51

Скорый поезд №89.

То, сколько стоит билет в Польшу из Украины на поезде, зависит от направления и маршрута. Разберем детальнее каждый вариант и учтем, что дальше напрямую эти поезда из Украины в Европу не идут, зато имеют удобную стыковку:

Интерсити №715 - отправление в 11:26, прибытие в 20:20, стыковка с Прагой на поезде RJ1022 Перемышль - Прага (22:12 - 06:37).

- отправление в 11:26, прибытие в 20:20, стыковка с Прагой на поезде RJ1022 Перемышль - Прага (22:12 - 06:37). Интерсити №705 - отправление в 19:19, прибытие в 04:25, стыковка для поездки в Прагу или Будапешт на поезде ІС 114 Перемышль - Прага - Будапешт (08:20-17:36-19:49), в Берлин на поезде ІС 56 Перемышль - Берлин (07:16 - 17:06).

Цена билета в Польшу из Украины на этих поездах вполне демократичная - за поездку от конечной до конечной (Киев-Перемышль) на поездах Интерсити №715 и №705 украинцам придется отдать 2061 грн (1 класс) и 1452 грн (2 класс). Если выбираете поезда №51, то цена будет другой - 2061 грн за купе и в 2200 грн за путешествие на поезде № 89.

Скорый поезд №51 - отправление в 19:27, прибытие в 05:53, промежуточная остановка во Львове.

- отправление в 19:27, прибытие в 05:53, промежуточная остановка во Львове. Скорый поезд №89 - ночной, отправление в 22:14, прибытие в 11:16, ездит по нечетным числам, кроме промежутка 2-30 августа 2024 года (тогда по четным).

Из Львова на поездах Интерсити №715 и №705 ехать дешевле - 762 грн (1 класс) и 538 грн (2 класс). Также ниже цена и на поезд №51 - всего 713 грн.

Киев-Варшава

Самое популярное направление, на котором очень сложно найти свободный билет. Все потому, что фирменный скорый поезд №67 из столицы Украины и польскую столицу курсирует каждый день. Отправляется в 19:45 из Киева и прибывает в Варшаву в 10:18. Более того, учитывая тот факт, что прямые поезда в Германию из Украины не ходят, именно этот поезд имеет очень удобную стыковку с другими:

IC 17006 Варшава Восточная - Берлин-Главный (10:34-16:06);

KM 93122 Варшава Восточная - аэропорт Шопен (10:44-11:13);

IC 18114 Варшава Восточная - Гданьск, Гдыня (10:54-13:55);

KM 97120 Варшава Восточная - аэропорт Модлин (11:14–11:46).

Если вы выберете для себя этот маршрут, то билет на поезд в купе будет стоить 3505 грн.

Киев - Хелм

Два поезда, идущих из Киева и Хелм - №19 и №23 запустили в 2023 году, как новые маршруты для перевозки пассажиров. Поезд №19 отправляется из Киева в 19:45, прибывает в Хелм в 05:42, после него можно пересесть на поезд TLK 21010 Хелм – Варшава Восточная (06:57-10:18). Поезд №23 отправляется из Киева в 21:41, прибывает в Хелм в 21:15, имеет стыковку с поездом IC №25100 Хелм – Варшава (13:15-16:00). Стоимость путешествия поездами №№ 19 и 23 в купе 2061 грн.

Днепр - Киев - Хелм

Поезд №119 Днепр-Киев Хелм проезжает несколько городов, прежде чем доберется до Польши. Из Днепра он выезжает в 21:48, в Хелм прибывает в 16:33. Стоимость такого поезда из Украины в Польшу, а точнее, цена билета на него составляет около 2700 грн из Днепра и 2061 грн из Киева, купе - единственный вариант путешествия.

Запорожье - Львов - Перемышль

Поезд №31 курсирует ежедневно, отправляется из Запорожья в 20:47, прибывает в Перемышль в 15:21, по пути заезжая в два крупных украинских города - Днепр (в 22:30) и во Львов (в 12:57). Билет из Днепра стоит 2625 грн, из Запорожья 2746 грн, из Львова - 892 грн.

Одесса - Львов - Перемышль

С юга нашей страны ходит скорый поезд №35, который прибывает в Одессу в 14:41, затем во Львове в 02:28 объединяется с поездом №51 Киев-Перемышль и уже в 05:53 приезжает в Перемышль. Цена билета в Польшу из Украины на таком поезде составит 2251 грн за место в купе.

Харьков - Хелм

Еще осенью 2022 года был запущен поезд из Харькова в Хелм через Киев, который курсирует только по четным числам, хотя с 1 августа 2024 года по 30 октября 2024 года его график изменится - будет ездить по нечетным числам. Поезд №93 отправляется из Харькова в 13:15, затем прибывает в Киев в 20:50, где его объединяют с поездом №23 Киев-Хелм, и он прибывает в Хелм в 11:15. Стоимость билета на такой поезд составляет 2464 грн.

Харьков - Перемышль

Этот новый маршрут появился в феврале 2023 года. Раньше он ходил по нечетным числам, но с июня 2024 года график изменился - его можно узнать на официальном сайте "Укрзалізниця". Поезд №73 отправляется из Харькова в 11:15, прибывает в Киев в 20:50, где его объединяют с поездом №89 Киев-Перемышль. Поезд следует через Львов (прибытие в 08:14) до самого Перемышля, в который удастся попасть только в 11:16 утра. Билет на такой поезд стоит 2667 грн.

Львов - Варшава

В октябре 2023 года появился новый маршрут от Львова до польской столицы, но не прямой - с пересадкой в Рава-Русской. Покупать билеты придется на два поезда:

№867 Коломыя – Львов – Рава Русская (отправление в 03:06, прибытие в 08:38)

SKPL №767 Рава-Русская – Варшава (отправление в 09:20, прибытие в 16:20).

Билет из Львова до Равы Русской будет стоить 168 грн за 1 класс или 124 грн за 2 класс, а из Равы Русской до Варшавы - 1379 грн за 1 класс или 1237 грн за 2 класс.

ВАЖНО: информация указана по состоянию на 18 июля 2024 года и может меняться.

Как купить билет на международный поезд - нюансы

После того как вы разобрались, какие поезда ходят из Украины в Польшу и как вам лучше построить маршрут, перейдем к самому болезненному - вопросу покупки билета.

Первое. Самый лучший вариант - купить билет онлайн, для этого работают:

приложение или сайт "Укрзалізниці"

чат-боты в Viber, Telegram, Messenger и Apple Messages;

Дія.

Интересно, что в польские города билеты можно купить только онлайн - в оффлайн-кассе вам вообще никакой информации не дадут, потому что у работников нет к ней доступа. После покупки билета его лучше распечатать, так как документы в смартфоне - это ноу-хау, доступное только на территории Украины. Заграничный перевозчик обязательно попросит бумажный вариант.

Второе. Есть информация, что продажа билетов в направлении Польши начинается за 20 дней до отправления поезда ровно в 09:00 утра. Нюанс в том, что уже в 09:02 билетов может не быть, поэтому нужно быть готовым - в час и день Х быстро открыть сайт или приложение и купить билет.

Третье. Если купить билет не удалось, всегда есть вариант поезда с пересадкой. Это дольше и дороже, зато реальнее - посмотрите другие международные поезда, не обязательно до Польши. Или до Польши, но не обязательно в столицу - по территории Европы легко можно добраться из любой точки А в любую точку Б.

Четвертое. Некоторые билеты невозможно купить без Дія.Підпис - обязательное условие использования этого приложения, по идее, защищает от перекупщиков. Покупать билеты все равно придется в приложении УЗ, но подтверждать личность нужно будет в Дія.Підпис по инструкции, указанной там же.

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