Станции-призраки: в Барселоне откроют для посещений загадочные места метрополитена

Этой осенью транспортные энтузиасты смогут посетить так называемые "призрачные станции" метро Барселоны.

Впервые в истории в Барселоне (Испания) для посещений откроют станции-призраки. Как пишет The Independent, компания Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) сообщила, что откроет неиспользуемые станции "Корреос" (Correos) и "Гауди" (Gaudí). Мероприятие состоится в рамках празднования 100-летия метро. Всего в сентябре, октябре и ноябре можно будет увидеть восемь объектов, обычно закрытых для публики.

Первой откроется станция Gaudí, которая построена 57 лет назад, но так и не была введена в эксплуатацию. Во время экскурсий посетители услышат рассказ о столетней истории городской транспортной сети.

Второй станет станция Correos, которая работала с 1934 по 1972 год. Поскольку у нее нет выхода на поверхность, посетителям придется идти вдоль путей, когда поезда не курсируют.

Кроме "призрачных" станций, гостям покажут еще несколько важных мест метрополитена. В частности, старую винтовую лестницу на станции Уркинаона (Urquinaona), мастерскую Санта-Эулалия (Santa Eulàlia) - самую старую в метро, которая открыта еще в 1922 году. Также люди увидят мастерскую ZAL, где расположены системы, обеспечивающие работу метро, электроподстанцию Mercat Nou - здание в стиле ренессанса с элементами традиционного и современного каталонского искусства.

Посетители также смогут попробовать себя в роли машиниста благодаря симулятору в центре управления.

"Мы отмечаем 100 лет метро вместе с его главными героями - работниками, которые ежедневно обеспечивают работу транспорта, и жителями Барселоны. Именно поэтому открываем знаковые пространства сети как для сотрудников, так и для пассажиров", - отметил генеральный директор TMB Ксавьер Флорес.

В целом компания предоставляет 5 033 бесплатных билета для посещений. Регистрация доступна на сайте TMB. Первые экскурсии стартовали 13 сентября, а "призрачные станции" можно будет посетить в несколько определенных дней октября и ноября.

Тайны подземной Барселоны

Согласно открытым источникам, под землей испанской Барселоны находится много заброшенных станций метро. Самые известные из них: Gaudí, Correos, Ferran и Banc, которая якобы привлекалась для перевозки денег в испанский банк, находившийся от нее всего в нескольких метрах. Подземка Барселоны имеет и другие истории. Среди которых, например, о вокзале Vilanova Bifurcació. Также известно, что под Барселоной в начале 1940-х годов размещался первый подземный торговый центр Европы La Avenida de la Luz. В него входили роскошные магазины и кинотеатр. По словам очевидцев, остатки древних строений уцелели.

