Одно из самых популярных занятий в этом городе - наслаждаться кулинарными шедеврами.

Когда речь идет об отдыхе в Испании, первыми городами для этого приходят на ум Барселона, Мадрид, Севилья или Валенсия. Эта страна является одним из самых популярных направлений для отдыха в Европе, поэтому, возможно, вы захотите посетить не только типичные солнечные города, пишет Mirror.

По словам экспертов, есть один город в Испании, о котором стоит знать, а именно Логроньо. В частности Time Out признал его самым недооцененным городом в стране и популярным местом для дегустации лучших тапас (известная закуска в Испании - УНИАН) на континенте.

Отмечается, что этот город является столицей известного винодельческого региона Ла-Риохи, который расположен к югу от Сан-Себастьяна в Стране Басков (автономное сообщество в Испании, на побережье Бискайского залива - УНИАН).

Видео дня

"Одно из самых популярных занятий здесь - наслаждаться кулинарными шедеврами, которые предлагают многочисленные рестораны, расположенные вдоль живописных улочек Логроньо", - добавляют в Mirror.

Также туристов поражает традиционная архитектура города, а именно старинные ворота и невероятный собор добавляют ему очарования. Кроме того, в старом городе площадь Пласа-дель-Меркадо считается одним из лучших мест, где можно насладиться едой и напитками.

"Любителям истории понравится Муралла-дель-Ревельин, когда-то город-крепость, где они могут осмотреть остатки средневековых стен и старинную арку, которая служила входом в город", - добавляют в Express.

Известно, что парламент и правительство Ла-Риохи также находятся в старом городе, поэтому если вы интересуетесь архитектурными памятниками, то не забудьте посетить церковь Сан-Бартоломе и улицу Калле-Порталес, которая построена в XV веке.

"Ла-Риоха остается одним из самых популярных направлений винного туризма, который в 2022 году посетили 748 345 туристов, что на 62% больше, чем в 2021 году. По оценкам, туризм ежегодно приносит местной экономике 155 миллионов евро", - подчеркивают в Mirror.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, ранее Китай завершил строительство рекордного мега-моста. Отмечается, что высота моста через каньон Хуадцзян составляет 625 метров - это примерно вдвое выше Эйфелевой башни.

Также сообщалось, что в Перу нашли руины города "невозможной" цивилизации. Оказалось, что это поселение принадлежало к цивилизации каралов - одной из древнейших в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: