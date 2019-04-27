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"Скажи "да" Европе": Lufthansa в честь выборов в Европарламент изменила раскраску самолета (фото)

21:53, 27 апреля 2019
Новости туризма
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Надпись "скажи "да" Европе" разместили вместо названия авиакомпании / Фото: Twitter

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Вместо надписи Lufthansa теперь написано Say yes to Europe ("скажи "да" Европе"). "С этой инициативой Lufthansa активно проводит кампанию за высокую явку на европейских выборах", - сказано в сообщении авиакомпании.

Кроме специальной ливреи для продвижения идей объединенной Европы Lufthansa также намерена добавить флаг Евросоюза на свои самолеты. Он будет размещаться в хвостовой части самолетов рядом с регистрацией и флагом Германии.

К этому моменту на самолетах немецкого авиаперевозчика был только флаг Германии. Lufthansa обещает разместить такую надпись и на других самолетах.

Как сообщал УНИАН, Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент.

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Теги: #Европарламент#Lufthansa