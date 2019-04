"Скажи "да" Европе": Lufthansa в честь выборов в Европарламент изменила раскраску самолета (фото)

Надписью Say yes to Europe ("скажи "да" Европе") на своих самолетах немецкая авиакомпания Lufthansa намерена повысить явку на майских выборах в Европарламент.

Немецкая авиакомпания Lufthansa в честь выборов в Европейский парламент изменила раскраску своего авиалайнера Airbus A320. Читайте также«Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании в марте Вместо надписи Lufthansa теперь написано Say yes to Europe ("скажи "да" Европе"). "С этой инициативой Lufthansa активно проводит кампанию за высокую явку на европейских выборах", - сказано в сообщении авиакомпании. Кроме специальной ливреи для продвижения идей объединенной Европы Lufthansa также намерена добавить флаг Евросоюза на свои самолеты. Он будет размещаться в хвостовой части самолетов рядом с регистрацией и флагом Германии. К этому моменту на самолетах немецкого авиаперевозчика был только флаг Германии. Lufthansa обещает разместить такую надпись и на других самолетах. Как сообщал УНИАН, Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент.

