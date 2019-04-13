Разведка ЕС: Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент

Россия пытается повлиять на молодых избирателей в ЕС и уменьшить их явку на голосовании.

Разведывательные органы Евросоюза мониторят попытки России вмешаться в выборы в Европарламент, которые начнутся 23 мая.

Как пишет DW, об этом информирует в субботу, 13 апреля, агентство dpa со ссылкой на данные отчетов разведки ЕС.

Читайте такжеРоссия предложила вице-премьеру Италии 3 миллиона евро на выборы в Европарламент - СМИ

Попытки РФ, как указано в отчете разведслужб, включают влияние на жителей ЕС с использованием социальных сетей, а также государственных телеканалов России вроде RT, который поддерживает дружественных России европейских политиков-евроскептиков.

В частности, по данным разведки ЕС, РФ направляет свои пропагандистские действия на молодежь Евросоюза. В некоторых описанных случаях речь идет о попытках посеять в молодежи сомнения относительно важности Европарламента и, таким образом, уменьшить явку молодых избирателей во время голосования 23-26 мая.

Российское правительство в свою очередь категорически отвергает такие обвинения. МИД РФ заявил, что Россия не вмешивается в выборы в государствах ЕС, других странах и не имеет таких намерений.