Устройства с ИИ-функциями не предлагают ничего принципиально нового, считает Ханнеке Фабер.

Генеральный директор Logitech Ханнеке Фабер считает, что рынок ИИ-гаджетов развивается слишком хаотично и без понятной цели. В интервью Bloomberg она заявила, что попытки создать самостоятельные "умные" устройства пока не оправдывают себя.

Редактор Bloomberg вспомнил провальные старты "умного" пина на одежду Humane AI Pin и Rabbit R1, которые пытались заменить смартфон, но быстро столкнулись с критикой за производительность, слабый функционал и подписочную модель: "Они ищут решения для проблемы, которой не существует", - говорит Фабер.

Вместо того чтобы бросаться в новую категорию, Logitech усиливает ИИ внутри привычных продуктов. Камеры компании уже используют интеллектуальное кадрирование и шумоподавление, а новая мышь MX Master 4 получила быстрые функции, интегрированные с ChatGPT и Microsoft Copilot.

По словам Фабер, компания выпускает около трёх десятков новых устройств в год и работает по многолетней дорожной карте, поэтому новая функция должна чётко вписываться в реальный рабочий процесс пользователя.

Также Logitech подняла цены из-за пошлин, но дальнейшего роста не ожидает. Цепочки поставок выровнялись и теперь распределены между Китаем и ещё пятью странами.

При этом другие компании всё равно продолжают экспериментировать. OpenAI после покупки стартапа Джони Айва якобы работает над собственным ИИ-устройством, которое должно стать ИИ-компаньоном для пользователя.

Ранее мы рассказывали, что глава OpenAI объявил "красную тревогу" на фоне быстрого прогресса ИИ от Google. Из-за этого замедлятся темпы разработки других проектов, в частности, ИИ-агентов и рекламных механизмов.

