Сибиу: самый красивый город Румынии с множеством глаз

Сибиу часто называют самым красивым городом Румынии, и не просто так. Здесь величественные соборы и опрятные улочки с цветными домиками соседствуют с живописными трансильванскими пейзажами, а местная рождественская ярмарка считается самой красивой в стране. УНИАН.Туризм по своему опыту рассказывает, почему стоит посетить Сибиу и почему его называют "Городом глаз".

В наших предыдущих материалах мы раскрывали главные секреты удобных путешествий по Румынии и рассказывали о ее самых интересных туристических локациях. Также мы посетили город Клуж-Напока, которые ныне считается неофициальной столицей Трансильвании. Именно из него мы отправились дальше в Сибиу.

Немного фактов о Сибиу

Первое упоминание о Сибиу датируется 1191 годом, а уже к 14 веку город стал важным торговым центром. С 1692 по 1791 годы Сибиу даже был столицей Трансильванского княжества.

Какое-то время город носил немецкое название Hermannstadt, ведь до Второй мировой войны он был центром трансильванских саксов, это название до сих пор можно увидеть на здешних улицах. В 1950-1990 годах большинство из этнических немцев вернулись в Германию, поэтому сейчас более 95% населения Сибиу считают себя румынами.

Нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис также происходит из трансильванских саксов – он родился в Сибиу и с 2000 по 2014 годы был мэром этого города. Он единственный из своей семьи в 90-х годах решил остаться в Румынии.

Сейчас Сибиу является одним из важнейших культурных и туристических центров страны – в 2007 году он был избран культурной столицей Европы, а в 2008 году журнал Forbes назвал Сибиу одним из "самых идиллических мест для жизни" в Европе.

Нередко можно услышать, что Сибиу называют самым красивым городом Румынии, и, честно говоря, с этим сложно не согласиться. По крайней мере из того, что мы успели увидеть. Также этот город чрезвычайно опрятный – с чистыми улицами и хорошо ухоженными историческими зданиями.

Конечно, есть здесь и потрепанные домики, но и они как-то хорошо вписываются в общую атмосферу.

А еще Сибиу называют "Городом глаз" – благодаря особому типу крыш над старинными домами, когда окошки на чердаках напоминают глаза. Их можно увидеть по всему историческому центру и не только.

Кроме того, Сибиу известен благодаря своей рождественской ярмарке – говорят, она самая большая и самя лучшая в Румынии. Вероятно, эти традиции здесь остались от немцев, чьи рождественские ярмарки считаются одними из самых традиционных в Европе.

Что посмотреть в Сибиу

В целом, туристический центр Сибиу довольно компактный – основные туристические достопримечательности можно оббежать за несколько часов. Тем не менее, по нашему скромному мнению, этот город заслуживает того, чтобы задержаться здесь немного подольше.

Кстати, интересное наблюдение: если в Клуж-Напоке мы почти не заметили украинцев на улицах, то в Сибиу их было уже немало.

Конечно, в первую очередь все идут к Большой площади (Piața Mare), являющаяся одной из крупнейших площадей Трансильвании. Здесь обычно собирается немалое количество туристов, ведь вокруг площади сосредоточено большое количество кафе, ресторанов, банков, магазинов, гостиниц и прочего.

А еще здесь же расположен Национальный музей Брукенталя (Muzeul Național Brukenthal) из нескольких зданий, который считается старейшим учреждением такого типа в Румынии.

Кроме основного художественного музея на Большой площади, где представлено более тысячи работ фламандской, немецкой, австрийской, испанской, итальянской и французской живописи 15-18 веков, к музею еще относятся большая библиотека, музей истории, музей естествознания, музей фармакологии и музей оружия, правда, в других помещениях неподалеку. Если вы приехали в Сибиу на несколько дней, сюда можно заглянуть.

Также недалеко от Большой площади располагается Башня Совета (Turnul Sfatului) 13 века, являющийся платной смотровой площадкой.

Однако самые красивые пейзажи открываются с башни собора Святой Марии (Catedrala Evanghelică C.A. Sfânta Maria) 14-15 века примерно в ста метрах от центральной площади.

Вход сюда также платный, подниматься может быть немного трудно, однако оно того стоит. Правда, смотреть можно только через окно.

Еще одна "визитная карточка" Сибиу – Лежачий мост, также известный как Мост лжецов (Podul Minciunilor) – расположен совсем рядом с собором Святой Марии. С ним связано немало легенд, однако самая популярная гласит, что мост должен развалиться, если кто-то на нем будет врать. Учитывая, что стоит он еще с 1859 года, очевидно, в Сибиу все очень честные. Или же дело в том, что правдива все же другая легенда – якобы именно на этом мосту влюбленные приносили всяческие клятвы друг другу, однако, конечно, не соблюдали их.

Также стоит пройтись через Проход ступенек (Pasajul Scărilor), исторически соединявший верхний и нижний город Сибиу. Сейчас здесь расположено немало кафешек, ресторанов, сувенирных лавочек и просто красивых домиков.

Еще одно интересное сооружение в Сибиу – Православный кафедральный Собор Святой Троицы (Catedrala Sfânta Treime), построенный в начале 20 века. Именно православие ныне является основной религией в стране.

Собор действительно очень красив с невероятными фресками. Однако больше всего нам запомнилась вот эта с песиком, которую мы назвали "фреской со Святым Патроном", намекая на уже легендарного пса-сапера с Черниговщины.

Также можно прогуляться до музея под открытым небом ASTRA, в котором представлено более 300 румынских зданий разных времен – он расположен примерно в километре от центра города неподалеку от Городской стены – на нее вместе с башней даже можно взобраться.

Но на самом деле Сибиу настолько красивый и уютный, что по его улочкам можно бродить долго, постоянно открывая для себя какие-то интересные детали.

К тому же в Сибиу довольно насыщенная культурная и развлекательная жизнь. Здесь постоянно проводятся какие-то мероприятия – концерты, фестивали, конференции. Улицы города наполнены людьми, и не только туристами, но и местными, которые просто отдыхают и радуются жизни. Всюду огоньки, раздается музыка и непринужденные разговоры. Прогуливаясь по вечернему городу, можно легко случайно наткнуться на бесплатное кино на большом экране посреди города или какое-то музыкальное выступление. Это все тот глоток мирной жизни, которого нам в Украине сейчас так не хватает.

Где поесть и выпить в Сибиу

Весь центр Сибиу – это сплошные рестораны для туристов. Они встроены в первые этажи исторических зданий или уютные дворики, а порой столики частично занимают пешеходные улицы и площади. Так, что иногда приходится пробираться сквозь них.

При этом в наиболее оригинальных заведениях еще попробуй найти место, особенно если хочется попробовать что-то из местной кухни. Поэтому советуем вам забронировать место заранее – возможно, вам что-то приглянется, пока вы будете гулять по городу утром или помогут отзывы на гугл-картах.

Мы об этом раньше времени не побеспокоились, поэтому пришлось ужинать там, где осталось место – еда была обычная, а вот атмосфера – замечательная, ведь заведение было расположено в самом центре возле Моста лжецов и собора Святой Марии. Еще и музыканты ненавязчиво играли, хотя пешеходы вокруг все же иногда донимали.

Если говорить о ценах в ресторанах в центре Сибиу, то они... туристические. К примеру, в том заведении, где были мы – небольшой бокал локального пива и закуска из запеченного сыра Бри с багетом обошлась примерно в 350 гривень. Если же брать полноценное дело и большее количество напитков, то чек на человека легко достигнет 700-800 гривень за ужин. И это не самое дорогое заведение.

А еще в Сибиу какая-то странная страсть к итальянскому мороженому Джелато – на одной из центральных пешеходных улиц города целый ряд лотков с мороженым, которые работают до позднего вечера, когда остальные магазины и фастфуд были закрыты. Справедливости ради, оно вкусное и довольно недорогое – порция из одного шарика обойдется примерно в 55 гривень.

Если же хотите выпить вкусного кофе, советуем посетить кафе сети Meron, расположенное на центральной площади. Там действительно вкусно и можно полноценно позавтракать – кофе с пирожным обойдется примерно в 170 гривень. Также там довольно приятная атмосфера с современным дизайном и соответствующим сервисом.

Где остановиться в Сибиу

А вот что поразило – так это доступность цен на жилье как для одного из самых популярных туристических городов страны. Койко-место в многоместном номере хостела здесь обойдется в сумму от 350 гривень с человека за ночь, а цены на бюджетные двухместные номера или небольшие апартаменты стартуют от 900 гривень. Для тех, кто любит больший комфорт – в городе хватает гостиниц с двухместными номерами ближе к 2 тысячам гривень за ночь категории 3-4 звезды.

И стоит отметить, что в такой ценовой категории легко найти вариант в самом центре города. К примеру, мы нашли примерно за 1000 гривень за ночь замечательные апартаменты в 500 метрах от центральной площади, которые упирались вот в такую улочку.

Как доехать до Сибиу

Наш путь в Сибиу начинался в Клуж-Напоке, и здесь лучшим вариантом был автобусный маршрут (расписание можно посмотреть здесь). В среднем билеты стоят 450 гривень, но можно попробовать проехаться и автобусом за 300 гривень. В таком случае билеты покупаются либо на вокзале, либо у водителя – поэтому желательно иметь наличные. Впрочем, стоит понимать, что это обычные автобусы с минимум комфорта, примерно такие как у нас ходят в регионах. Можно поехать и более комфортными автобусами, но тогда и цены будут где-то под 700 гривень. Ехать – около 3,5-4 часов.

А вот по железной дороге ехать из Клужа в Сибиу совсем не удобно – придется долго ехать с пересадками, причем может так случиться, что вам придется просидеть пару часов в совершенно забытом богом поселении, где вряд ли и кафе будет. В то же время единый билет на весь маршрут приобрести нельзя, а на отдельную часть вообще можно купить только в кассе.

А вот с Брашова до Сибиу электричкой ехать довольно удобно – билет обойдется меньше 200 гривень, в дороге проведете около 3 часов, а в качестве бонуса получите великолепные карпатские пейзажи, вместе с высшей точкой Румынии – горой Молдовяну.

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Румыния оставила у нас самые приятные воспоминания и стойкое желание вернуться туда еще раз. А Сибиу однозначно является тем пунктом, с которого мы советовали бы начинать знакомство с этой страной.

Марина Григоренко