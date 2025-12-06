Актер подчеркнул, что до сих пор не может смириться с гибелью некоторых знакомых.

Украинский актер Роман Ясиновский, который сыграл в фильмах "Довбуш", "Киборги" и сериале "Поймать Кайдаша", рассказал о потерях во время войны.

По словам мужчины, который с начала полномасштабного вторжения активно волонтерит и помогает военным, самое трудное - это смириться со смертью знакомых людей. В частности, он вспомнил, как война унесла жизни его коллег Юрия Филипенко и Василия Кухарского.

"Для меня самое тяжелое - это потеря людей, которых я знал: Юра Филипенко, Вася Кухарский и многие другие друзья-актеры. Я не могу до конца воспринять, что их нет, они для меня живые. Эти прощания, похороны и осознание - это самое сложное", - подчеркнул актер в интервью РБК-Украина.

Роман также рассказал о соседе, который погиб на фронте.

"Парень, который жил в селе буквально за два дома от моей бабушки, тоже погиб. Я его очень хорошо знал, когда был маленький... Война забирает лучших, настоящих украинцев. Но самое страшное это те, кто закрывается и говорит, что для них войны не существует", - отметил актер.

