Артистка поделилась эмоциональным стихотворением.

Известная украинская певица Елена Тополя, которая недавно объявила о разводе с солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей, впервые вышла на связь.

В своем Instagram артистка опубликовала видео, в котором звучит ее стихотворение о чувствах.

В нем Елена, интригуя, отмечает, что наконец увидела себя такой, какая есть и больше не будет молчать.

"Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є

В своїх безутішних, тяжких станах і проявах.

Хай йому грець, як це печально, що я собі не вірила.

Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна... Справжнього!

Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику

І врятувати мрію - це реальність, це не фантастика.

Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук

Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найліпший друг".

К слову, 1 декабря Елена опубликовала заявление, что их отношения с Тарасом завершились после 12 лет брака. Причину развода они не называют. У экс-супругов есть трое общих детей: 12-летний сын Роман, 10-летний Марк и дочь Мария, которой 5 лет.

Напомним, ранее Тарас Тополя нарушил молчание после заявления о разводе и отреагировал на слухи.

