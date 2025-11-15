Это крайне важно для безопасности.

Дэниел Бабб, бывший пилот Air Vegas Airlines, раскрыл неожиданную причину, по которой шторки на иллюминаторах самолётов необходимо поднимать при взлете и посадке.

Как пишет Express, он отметил, что эта рекомендация часто вызывает недоумение, однако она крайне важна для безопасности.

"Причина, по которой шторки иллюминаторов должны быть подняты во время взлёта и посадки, заключается в том, что в случае чрезвычайной ситуации бортпроводники должны видеть, с какой стороны самолёта находится аварийная ситуация. Кроме того, если пассажиры летят ночью, их глазам нужно время, чтобы привыкнуть. Если шторки подняты, их глаза уже адаптируются, что сэкономит время при эвакуации из самолёта", - объяснил он.

Он также поделился советами, которые помогут пассажирам сделать полёт более комфортным. По его словам, всё сводится к "терпению и позитивному настрою".

Так, перед посадкой в ​​самолет он рекомендует пассажирам прогуляться по терминалу, чтобы немного размяться, особенно если им предстоит провести в самолете несколько часов.

"Кроме того, в некоторых аэропортах есть интересные удобства, такие как музеи, выставки местных произведений искусства, сувенирные магазины и фитнес-залы. Кроме того, чтобы сделать путешествие более приятным, я настоятельно рекомендую пассажирам быть вежливыми с бортпроводниками и друг с другом", - отметил он.

Он также подчеркнул, что бортпроводники работают для безопасности пассажиров, и "небольшая доброта может иметь большое значение".

