По словам специалистов, все зависит от колес чемодана.

Во время отпуска многие туристы беспокоятся о состоянии своего багажа после перелета, ведь, как известно, чемоданы путешественников часто бросают как угодно. Однако есть меры, которые можно принять, чтобы предотвратить небрежное обращение с вашим чемоданом багажными работниками, пишет Mirror.

Один из багажных работников ответил в соцсети Reddit на вопрос о том, как туристам быть уверенными, что их багаж не бросается как попало. По его словам, все зависит от колес чемодана.

"Если в вашем чемодане есть по крайней мере два, а в идеале четыре исправных колеса, это означает, что работники могут завезти его в багажный отсек, сохраняя ваши вещи в безопасности. Если у чемодана нет колес, его почти наверняка придется бросить в багажный отсек, что оставляет много места для ошибок", - объяснили в материале.

Видео дня

По словам работников аэропорта, "абсолютно наименее любимые" ими чемоданы для загрузки - это те, что имеют заклиненные колеса.

"Мы пытаемся катить их, но они просто переворачиваются после продвижения на 15 сантиметров", - отметил один из работников.

Поэтому чтобы предотвратить повреждение ваших вещей, специалисты советуют инвестировать в качественный чемодан, который будет иметь четыре исправных колеса, мягкую подкладку и твердую внешнюю оболочку, которая будет защищать ваши вещи.

В то же время сотрудник признался, что наклейки "Осторожно, хрупкое" мало защищают багаж и даже могут побудить некоторых работников обращаться с ним более грубо.

"Некоторые из нас испытывают соблазн обращаться с ним хуже, но мы никогда этого не делаем. Наличие наклейки "Осторожно, хрупкое" на самом деле ничего не меняет", - добавил он.

В свою очередь стюардесса Меган Ом также поделилась советами по выбору чемодана, который будет гарантировать безопасность всех ваших вещей. Одним из главных советов Меган является выбор чемодана темного цвета, чтобы на нем не было так сильно заметно повреждений.

"Если ваш чемодан попадает в багажный отсек самолета, он очень быстро поцарапается. Я научилась этому на собственном горьком опыте", - подчеркнула стюардесса.

Другие советы туристам

Ранее туристам рассказали о путешествиях, которые лучше бронировать на год вперед. В частности эксперты назвали 33 потрясающие направления по всему миру, поездки куда стоит бронировать примерно за год до визита.

Также стало известно, как уменьшить тошноту при укачивании в авто без таблеток. Ученые уверяют, что в таком случае поможет прослушивание музыки, однако не любой.

Укачивание существенно портит опыт путешествий для многих людей, а имеющиеся медикаментозные методы часто вызывают побочные эффекты, в частности сонливость. Между тем музыка является неинвазивной, недорогой и персонализированной стратегией вмешательства", - отметил доктор Цицун Юэ из Юго-Западного университета в Китае.

Вас также могут заинтересовать новости: