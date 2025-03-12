Персонал лоукостеров всегда с подозрением относится к чемоданам с колесиками.

У большинства бюджетных авиакомпанию, в том числе очень популярных среди украинцев Ryanair и Wizz Air, очень строгие требования к ручной клади, которую пассажирам разрешено бесплатно взять с собой на борт самолета.

При этом персонал лоукостеров готов штрафовать путешественников за малейшее превышение нормы багажа. Например, не так давно Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за бутылку воды, прикрепленную снаружи рюкзака.

Опытная туристка с ником omariyv89 на своей странице в TikTok рассказала об одном типе ручной клади, из-за которого у путешественников могут быть проблемы при посадке на борт таких популярных лоукостеров, как Ryanair, Wizz Air и easyJet.

"Перестаньте брать чемоданы на колесиках как ручную кладь на рейсы этих трех авиакомпаний. Персонал увидит колесики и сразу же подумает, что эта сумка слишком большая. И правда в том, что скорее всего так и будет", – рассказала девушка.

Она пояснила, что хотя сам чемодан и правда может соответствовать разрешенным размерам, но за счет колесиков и прочит внешних элементов он будет выходить за пределы нормы и просто не уместиться в измерительную рамку.

Вместо этого туристка советует брать в качестве ручной клади мягкий рюкзак, который легко меняет форму, а потому его проще втиснуть в рамку для проверки размеров.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов призвали отказаться от чемоданов ярких цветов, потому что они могут привлекать к себе слишком много нежелательного внимания.

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