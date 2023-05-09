В ресторанах по всему миру с туристов часто пытаются сбить побольше чаевых.

Эксперт по путешествиям, основатель компании Panache Cruises Джеймс Коул предупредил туристов о распространенной схеме обмана, к которой прибегают рестораны по всему миру, чтобы получить от них больше денег.

"В некоторых ресторанах, особенно в Штатах, клиентам предлагают в чеке варианты чаевых, которые можно добавить к основному счету. Обязательно проведите свои собственные расчеты и проверьте, правильно ли рассчитан процент. Некоторые компании пытаются обмануть туристов, надеясь, что они не заметят, что они переплатили чаевые", – цитирует Коула Express.

Также он рассказал, что в некоторых заведениях принято сразу включать плату за обслуживание в счет. При этом официанты не упоминают об этом, чтобы получить двойные чаевые от гостей, которые не перепроверяют свой счет.

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При этом Коул указал, что в некоторых странах, например, в США, процент чаевых намного выше, чем в странах Европы, поэтому туристам стоит заранее перепроверять, правильно ли они рассчитаны.

Кроме того, Коул рассказал еще о трех популярных схемах обмана туристов:

1. Бесплатные браслеты. При посещении крупных городов Европы можно напороться на мошенников, которые предлагают прохожим бесплатный браслет дружбы.

"Они очень быстрые, и, прежде чем вы успеваете сказать "нет", они уже завязывают браслет на вашем запястье. Затем они устраивают сцену, якобы вы отказываетесь платить, что заставляет вежливых туристов чувствовать себя обязанными заплатить, чтобы избежать неловкой ситуации. Не ведитесь на бесплатные предложения и не позволяйте никому что-либо наносить на ваше тело. Очень редко что-то действительно бывает бесплатным, поэтому туристы должны вежливо отказываться от любых предложений "бесплатных" вещей", – предупредил Коул.

2. Закрытый отель или достопримечательность. Некоторые таксисты зарабатывают деньги, получая комиссионные от привлечения клиентов к местным предприятиям. Они говорят пассажирам, что гостиница, туристическая достопримечательность или ресторан, куда они направляются, временно закрыты, и предлагают альтернативный вариант, с которым они в сговоре.

"Если это произойдет, просто настаивайте на том, чтобы вас отвезли в место, которое вы изначально забронировали, ведь если бы оно было действительно закрыто, вы бы не смогли его забронировать", – пояснил эксперт.

3. Мошенничество с арендой транспорта. Туристы должны быть очень осторожны при аренде автомобиля, мотоцикла, велосипеда или гидроцикла, так как владельцы могут обвинить их в ущербе, который они на самом деле не причиняли.

"Они могут даже взять ваш паспорт как гарантию и пригрозить оставить его себе, если вы не оплатите дорогостоящий ремонт. Прежде чем ехать на автомобиле, обязательно сделайте фото и видео, задокументировав его состояние, чтобы вас не обвинили в том, чего вы не делали", – рассказал Коул.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали о самых популярных схемах обмана за границей.

Также эксперты объяснили, как таксисты чаще всего "разводят" туристов и как этого избежать.

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