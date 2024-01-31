В Японии, Китае и Южной Корее ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять чаевые в ресторанах.

Сколько принято оставлять чаевых в ресторанах в разных странах – извечная головная боль для многих туристов, решающих провести отпуск за границей. Причем довольно часто эта статья расходов существенно увеличивает бюджет вашего путешествия.

Тем не менее, есть идеальные страны для тех туристов, которые не любят тратиться на дополнительную оплату за обслуживание официантов. Издание Daily Mail назвало девять стран мира, где непринято оставлять чаевые – в некоторых из них это даже могут расценить как оскорбление.

1. Австралия. В стране кенгуру и серфинга никто не обидется, если вы не оставите чаевые, но если оставите небольшую сумму – официантам будет приятно. При этом в крупных городах 10-процентная плата за обслуживание часто включается в счет.

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2. Швейцария. В одной из самых богатых стран мира с одной из самых высоких минимальных заработных плат не принято давать чаевые, поскольку в соответствии с федеральным законодательством в большинстве мест плата за обслуживание включена в цену. Тем не менее, если вы довольны своим обслуживанием, там будут рады чаевым.

3. Аргентина. Согласно трудовому законодательству 2004 года, в стране запрещено давать чаевые людям, работающим в отелях и ресторанах. Однако это не значит, что этого не происходит или что это не приветствуется: чаевые составляют примерно 40% дохода среднего аргентинского официанта.

4. Бельгия. Зарплаты у официантов в этой стране довольно высокие, поэтому чаевых они не ожидаюут. Однако опять же – за хорошее обслуживание можно отблагодарить их небольшой суммой.

5. Французская Полинезия. Здесь не просто никто не ждет чаевых – официанты даже могут отказаться от них. Некоторые рестораны прикрепляют к счету примечания, в которых указывается, приветствуются ли чаевые, чтобы не вводить клиентов в заблуждение.

6. Сингапур. Вопрос чаевых в Сингапуре довольно противоречивый. Небольшая сумма не вызовет обиды во время ужина или поездки на такси, но официально это не приветствуется: на правительственном сайте даже говорится, что "чаевые не являются образом жизни" на острове.

7. Япония. Дать чаевые в стране восходящего солнца, где культурной нормой является гордиться своей работой – это пощечина получателю. Японцы придерживаются очень высоких стандартов при предоставлении услуг – и для того, чтобы показать, что их оценили, не требуется никаких вознаграждений. Предложение чаевых здесь предполагает, что вы думаете, будто их работодатель не осознает их ценность и поэтому не платит им достаточно.

8. Китай. Здесь давать чаевые практически запрещено – на протяжении десятилетий оставление чаевых в Китае считалось взяткой. По сей день в большей части страны считается личным оскорблением сотрудников ресторана или владельцев отелей, если вы оставите им чаевые. Исключением являются гиды или водители туристических автобусов – им можно дать немного денег за хлопоты, не обижая их при этом.

9. Южная Корея. Как и в Японии и Китае, в Южной Корее чаевые считаются откровенным проявлением грубости. Попытка оставить чаевые вполне может быть отклонена.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям, основатель компании Panache Cruises Джеймс Коул предупредил туристов о распространенной схеме обмана, к которой прибегают рестораны по всему миру, чтобы получить от них больше денег.

В то же время туристы, желающие насладиться местной кухней в итальянских ресторанах, должны быть готовы к непредвиденным расходам в счетах – там широко распространена так называемая плата за вход, или же "коперто".

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