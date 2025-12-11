По мнению экспертов, итальянская кухня является напоминанием о способности еды объединять людей разных поколений и культур.

ЮНЕСКО признало итальянскую кухню нематериальным культурным наследием человечества - это впервые признано кухню целой нации, ранее организация признавала только отдельные блюда или кулинарные традиции, связанные с определенной культурой. Как пишет Condé Nast Traveler, о признании было объявлено во время ассамблеи организации в Нью-Дели.

"Если вы обожаете посещать итальянские рестораны, почти ежедневно готовить пасту и мечтали о путешествиях в Италию при любой возможности, то теперь ваши кулинарные увлечения получили официальное подтверждение", - констатирует СМИ.

Признание всей кухни, а не отдельных блюд

В отличие от предыдущих решений, когда ЮНЕСКО признавало отдельные блюда - например, том-ям-кунг в Таиланде или приготовление севиче в Перу - в этом случае организация признала кулинарную традицию Италии в ее полноте. В документе подчеркиваются ремесленные техники, совместный характер приготовления и потребления пищи, "интимность отношений с продуктами, уважение к ингредиентам и моменты, разделенные за столом".

"Мы невероятно рады тому, что произошло сегодня", - говорит Маддалена Фоссати, главный редактор журналов Condé Nast Traveller Italia и La Cucina Italiana. Именно она стала движущей силой в получении этого признания. Идея появилась во время пандемии COVID-19, когда Фоссати воочию увидела, насколько тесно связаны еда и итальянцы. После этого она обратилась к правительству Италии, которое назначило ее председателем Комитета по продвижению итальянской кухни для признания ЮНЕСКО.

Отмечается, что делегация работала над представлением в течение пяти лет. "Ценность итальянцев проявляется через нашу еду. Это то, кем мы являемся. Это настоящая история - для страны, для итальянцев во всем мире и для всех, кто любит итальянскую кухню", - рассказала Фоссати в интервью из Нью-Дели.

"Как ЮНЕСКО определяет мировое наследие для физических объектов и памятников, так и нематериальное культурное наследие направлено на сохранение традиций человечества и культурных практик, которые рискуют исчезнуть", - пишет Condé Nast Traveler. В Италии, например, в список уже попали оперное искусство (2023), мастерство неаполитанских пиццайоло (2017) и традиционное изготовление скрипок в Кремоне (2012).

Итальянская кухня также является напоминанием о способности еды объединять людей разных поколений и культур. Как отмечает ЮНЕСКО, кулинарная практика "дает общинам возможность поделиться своей историей и описать мир вокруг, одновременно сохраняя культурные проявления, например язык и жесты. Она способствует социальной интеграции, улучшает благосостояние и открывает канал для обучения на протяжении всей жизни".

Эксперты отмечают, что аналогичное можно сказать о многих других кулинарных традициях мира. Поэтому это признание открывает двери для дальнейшего признания уникальных кулинарных практик, которые стоит сохранить и ради которых стоит путешествовать.

