Эксперт по путешествиям советует туристам всегда оставлять обувь в сейфе отеля: в чем причина

Если вы останавливаетесь в отеле, то следует сделать несколько шагов своей привычкой, особенно ради сохранности ценных вещей. Наибольшие неудобства могут вызвать оставленные открытыми двери, легко угаданный код сейфа в номере или то, что вы очень заметно оставляете свои вещи на видном месте. Поэтому эксперт по путешествиям рассказал, что делать, чтобы ваши вещи во время путешествия были в безопасности, пишет nlc.

При входе: сделайте 30-секундный "круг безопасности"

Когда вы заселяетесь в отель, не бросайте сразу чемодан. Проверьте, хорошо ли закрываются двери, работает ли замок или смотровое отверстие. Если есть балкон или раздвижные двери в соседнюю комнату, также проверьте их, советует эксперт.

Ценные вещи: работает принцип "сейф или чемодан"

Лучше всего положить ценные вещи в сейф в номере, но ни в коем случае не с заводским кодом типа "0000". Если сейфа нет, то используйте запирающийся чемодан, а также не оставляйте на кровати открытым ноутбук, фотоаппарат и т. п.

Два здравых правила:

то, что дорогое и маленькое, должно быть закрыто;

то, что дорогое и большое (ноутбук), должно быть по крайней мере убрано, не на виду.

Не разглашайте номер комнаты

На рецепции многие автоматически называют номер комнаты. Если есть возможность, лучше посмотрите на свою карточку и не повторяйте его вслух. То же касается и общественных мест - в лифте, коридоре не говорите, где вы живете.

"И есть еще один удивительно практичный трюк: если вы уходите надолго, не привлекайте внимание к тому, что комната пуста. Табличка "Не беспокоить" не является надежным решением, но она сообщает: кто-то может быть внутри, и не обязательно стоит сейчас пробовать", - советуют в nlc.

Если кто-то стучит: проверка важнее вежливости

Если приходит персонал, то сначала посмотрите в глазок и спросите. А если вы не уверены, то позвоните на рецепцию перед тем, как открыть дверь.

Не держите все в одном месте

Не держите все свои важные вещи в одной сумке - паспорт, банковскую карту, наличные и телефон. Если вы ее потеряете или ее украдут, то все будет потеряно. Поэтому следует разделить вещи на две части - небольшую сумму денег на день, а остальное спрячьте в другом месте. Также эксперты советуют оставлять в сейфе хотя бы обувь, чтобы в случае чего вы могли быстро принять меры.

