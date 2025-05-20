Отдых и оздоровление в формате all inclusive Трускавца

Это не скучный санаторий, это современный формат отдыха для любого возраста.

Консультации врачей, УЗИ, физиопроцедуры, ванны, минеральная вода, бассейн, шведский стол, анимация и ежедневные экскурсии. Отличная идея для эффективного отпуска, правда? Украинская компания "Отдых 365" разработала уникальную программу лечебно-экскурсионных туров в формате "все включено". Пора планировать отпуск!

Не нужно ни о чем беспокоиться: как добраться до отеля, где ночевать, чем питаться, как получить консультацию врача, что интересного увидеть днем и как провести вечер. Это не скучный санаторий, это современный формат отдыха для любого возраста. Почувствуйте себя VIP – гостем. Цены недельных туров в Трускавец приятно удивляют.

Лечение и экскурсии включены в программу тура

Необычный формат комплексной программы соединяет экскурсии, развлечения и лечебные процедуры в современном медицинском центре санаторно-туристического комплекса "Трускавец 365". В цену путевки входит две консультации врачей: терапевт плюс на выбор - урологи или косметолог.

Видео дня

В первой половине дня участники лечебно-экскурсионных туров проходят процедуры по одной из шести выбранных программ диагностики и лечения:

"Живчик" для детей. Урологическая восстановительная. Общеоздоровительная. Лечение органов пищеварения. Восстановление иммунитета. Лечение опорно-двигательного аппарата.

Каждая программа рассчитана на 6 дней, имеет точно рассчитанный комплекс медицинских исследований и процедур. Гости "Трускавца 365" успевают:

получить результаты УЗИ и биохимических анализов;

пройти, курсы лечения минеральной водой, лечебных ванн и разных видов массажа;

оценить эффективность электросна, высокотоновой Hitop терапии, карбокситерапии, озокеритотерапии и не только.

Бювет с тремя видами минеральной воды и медицинский центр находится непосредственно в здании санаторно-туристического комплекса "Трускавец 365".

Вторая половина дня лечебно-экскурсионного тура от компании "Отдых 365" посвящена впечатлениям. За неделю отпуска туристы успевают познакомиться с легендами Трускавца, Дрогобыча и Львова, побывать на грибной ферме, пройти по "Тропе Франка" в Нагуевичах. А еще попробовать крафтовый сыр ультрасовременной молочной фермы "Мукко", полакомиться свежепойманной форелью в Сходнице и устроить шоппинг на сувенирном рынке. По желанию доступны экскурсии, так что можно отдохнуть в Карпатах и Закарпатье.

Четыре звезды СТК "Трускавец 365": отпуск в формате all inclusive

Гостям не нужно беспокоиться о трансфере в отель: поездки от вокзала или автостанции Львова до дверей СТК "Трускавец 365" 4* и обратно после отдыха включены в стоимость лечебно-экскурсионного тура. Также в цену путевок включены питание в ресторане по системе "шведский стол" и проживание в современных номерах с удобствами, красивым видом на прикарпатскую природу и Wi Fi.

Каждый вечер участников лечебно-экскурсионных туров ждет развлекательная программа: этно шоу, концерты, игра в "Мафию", вечеринки на природе. Круглый год работает детский клуб с аниматорами "Disney 365". Летом можно поплавать в большом открытом бассейне.

Цена лечебно-экскурсионного тура с лечением, экскурсиями, трансфером, питанием и проживанием в СТК "Трускавец 365" летом 2025 года стартует от 9700 грн. Доступный вариант отдыха с лечением и новыми впечатлениями в Украине – реальность. Не удивительно, что по Google-отзывам прикарпатский отель имеет высокую оценку 4,6 баллов, а многие участники программ компании "Отдых 365" приезжают отдохнуть и оздоровиться снова и снова.