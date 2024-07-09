Далеко не во всех случаях стоит просить других пассажиров поменяться с вами местами в самолете.

На днях между пассажирами рейса Ryanair возникла массовая драка за места, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить примерно через час после вылета.

Поскольку споры из-за места в самолете являются весьма массовым явлением, сейчас самое время напомнить, когда уместно просить других пассажиров поменяться с вами местами, а когда этого лучше не делать, чтобы избежать конфликтов.

Почему возникают споры за места в самолете

Все пассажиры хотят получить лучшее место на борту самолета, и авиакомпании по вполне понятным причинам хотят подзаработать на этом желании, предлагая людям выбрать желаемое место – у окна, впереди салона, с дополнительным пространством для ног или рядом со своими родными/друзьями – за дополнительную плату.

Видео дня

В свою очередь, многие пассажиры не хотят переплачивать, однако вместо того, чтобы довольствоваться выделенным им рандомным образом местом, они рассчитывают попросить других пассажиров поменяться с ними местами – вежливо, надавив на жалость или даже весьма агрессивно, ультимативно сразу заняв чужое место и отказываясь пересесть на свое.

Бывают и объективные причины, по которым люди просят обмен местами. Например, когда мать с маленьким ребенком или человек, нуждающийся в сопровождении по состоянию здоровья, слишком поздно бронировали места и соседних уже просто не было в наличии.

Однако, как правило, здесь возникают проблемы. Бывает, что человек специально заплатил за конкретное место, которое он посчитал для себя максимально удобным, а потому совершенно не хочет его уступать. Бывает, что ему предлагают пересесть на худшее место, чем у него было изначально, а бывает, что этот пассажир просто вредный по натуре и не хочет никому идти на встречу.

"При выборе место учитываются удобство и комфорт. У некоторых могут быть более длинные ноги, и за это дополнительное пространство для ног придется дополнительную заплатить. Другие могут чувствовать себя более комфортно, положив голову на стенку возле окна, или им нравится ощущение уюта возле окна. Если попросить попутчика сменить место, это, скорее всего, поставит его в неловкое положение", – пояснила основатель школы этикета From the Inside-Out Джеки Вернон-Томпсон в комментарии HuffPost.

В каких случаях уместно просить поменяться с вами местами

Эксперты по путешествиям выделяют главное правило "обмена местами" (помимо вежливого обращения, разумеется) – никогда не предлагайте взамен место хуже того, которое было у пассажира изначально. Например, если человек сидит в ряду с дополнительным пространством для ног или возле окна, невежливо предлагать ему место посредине в конце салона. Также не стоит просить пассажира из премиум-класса пересеть на ваше место в эконом-классе.

Неуместным будет просить поменяться с вами местами и пассажира, который сам летит с компанией.

При этом отказ поменяться с вами местами не должен вызывать у вас агрессивную реакцию – его стоит принять спокойно. У людей могут быть свои опричины отказать вам.

В то же время президент Mannersmith Etiquette Consulting Джоди Р.Р. Смит призывает пассажиров быть более сговорчивыми и лояльными к обмену местами. По ее словам, в некоторых случаях можно даже самим предложить поменяться местами, если вы видете разделенных попутчиков.

Кроме того она пояснила, что иногда и сами бортпроводники могут попросить пассажира пересесть со своего места из соображений безопасности. Например, есть категории людей (дети, пенсионеры, люди с инвалидностью), которые не смогут открыть в случае аварийной ситуации дверь самолета и помочь другим эвакуироваться, а потому их могут попросить пересесть с эвакуационного ряда (который обычно обладает таким соблазнительным дополнительным местом для ног), усадив туда более физически сильного пассажира.

При этом эксперты все же советуют пассажирам не скупиться и доплачивать за конкретные места заранее, если это для них имеет действительно серьезное значение.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit рассказали, какое поведение туристов больше всего их раздражает.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.