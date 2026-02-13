Турист совершил восемь рейсов за 50 часов и назвал время вылета, которое является 'проклятым'

По словам мужчины, большинство его рейсов прошли без проблем.

Ютубер Скотт Мэнсон, отправившийся в европейское путешествие, рассказал, что определенное время суток для полетов является фактически "проклятым", передает The Mirror.

"Из всех аэропортов, через которые я проехал - Глазго, Дублин, Эдинбург, Пальма, Барселона, Венеция, Неаполь и Бергамо - Бергамо был самым беспорядочным и переполненным. Венеция разочаровала больше всего, потому что там было очень много людей, ограниченный выбор еды и напитков и острая нехватка мест для сидения. Слишком много людей, мало мест", - отметил он.

Таким образом, напряженный график привел к длительным ожиданиям в терминалах и еще более длительным периодам пребывания на борту самолетов, что, по его словам, очень измотало туриста.

"Что касается случайного выбора мест, который я делал на всех восьми рейсах, мне выделили четыре средних места, два у прохода и два у окна. Это не очень научный эксперимент, но так получилось. У меня болит спина из-за количества часов, которые я провел на сиденьях Ryanair, и у меня сухие губы из-за количества времени, которое я провел в аэропортах", - добавил Скотт.

Несмотря на то, что мужчина был готов к хаосу, он отметил, что большинство его рейсов прошли без проблем.

"Из восьми рейсов шесть были вовремя или раньше. Два задержались всего на 20-30 минут, и это было проклятие 15:00", - подчеркнул Менсон.

По мнению туриста, бюджетные авиакомпании могут быть подвержены задержкам из-за их плотного расписания.

"Я думаю, что лоукост-авиакомпании, вероятно, более подвержены задержкам, чем традиционные авиакомпании, поскольку у них короткое время на пересадку, всего 20 или 25 минут, поэтому у них нет возможности маневра, если они немного опаздывают", - объяснил Скотт.

Инсайдеры авиационной отрасли также подтвердили, что существуют реальные доказательства того, что послеобеденные вылеты более подвержены задержкам. В частности, данные туристической платформы Going.com показывают, что в 2022 году 2,8% рейсов были отменены, а 19% были задержаны.

Поэтому специалисты отрасли рекомендуют выбирать более ранние вылеты, чтобы минимизировать риски задержек.

"Что еще важнее, самолет стоит в аэропорту всю ночь и готов к вылету. Для послеобеденных рейсов почти всегда используют самолеты, которые должны прилететь из других мест, и если этот рейс задерживается, то ваш рейс также может быть под угрозой", - отметил специалист из Going.com.

Погодные условия также влияют на вылеты, ведь обычно более спокойные утра помогают минимизировать перебои, вызванные штормами или заторами в воздушном движении.

