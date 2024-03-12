Для большинства людей авиаперелет является стрессовым процессом, даже если они летают регулярно. При этом к личным факторам стресса вроде проблем со здоровьем, эмоционального состояния или фобий, добавляются и внешние факторы – от кричащих чужих детей до невоспитанных взрослых пассажиров.
Психолог и эксперт по путешествиям из Ski Vertigo Алекс Дайер назвал главные грехи пассажиров на борту самолета и поделился своими советами, как стать хорошим попутчиком, пишет Express.
По словам Дайера, будь то использование наушников или отказ от вонючей еды, есть несколько способов проявить внимательность к другим пассажирам. Ну а хороший этикет в самолете начинается еще до взлета самолета – во время инструктажа по безопасности от бортпроводника.
Игнорирование демонстраций безопасности
"Демонстрации правил безопасности необходимы для вашей же безопасности. На каждом воздушном судне могут быть небольшие различия в оборудовании и процедурах обеспечения безопасности", – отметил психолог.
Кроме того, по его словам, внимательный просмотр инструктажа показывает уважение к усилиям экипажа по обеспечению безопасности пассажиров и может предоставить важную информацию, необходимую в чрезвычайной ситуации.
Употребление пищи с резким запахом
"Ароматы усиливаются в закрытой герметичной кабине. Употребление в пищу продуктов с резким запахом (например, фаст-фуда, рыбы или острой пищи) может быть неприятным для окружающих, что потенциально может сделать их полет некомфортным", – пояснил Дайер.
Вместо этого пассажирам, которых не устраивает еда на борту самолета, советуют взять с собой в качестве перекуса что-то простое и без запаха, например, печенье или фрукты.
Шумное поведение
"Звук легко распространяется в ограниченном пространстве самолета. Громкий разговор, воспроизведение видео без наушников или другие шумные действия могут нарушить покой попутчиков, особенно во время ночных рейсов, когда многие пытаются заснуть", – предупредил эксперт.
Потому, если вы хотите послушать музыку или посмотреть фильм во время полета, стоит взять с собой наушники. Также стоит воздержаться от громких разговоров и смеха.
Как сообщал УНИАН, ранее врачи рассказали, какие неблагоприятные последствия для здоровья человека может нести авиаперелет, а также поделились, как минимизровать из воздействие.
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