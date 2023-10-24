Также родителям рассказали, как "пережить" перелет с малышами в самолете.

Ученые установили, что чаще всего у маленьких детей в самолетах истерика случается на 27 минуте и 48 секунде полета.

При этом каждый из таких истерических припадков, когда ребенок плачет, стучит ногами и всячески капризничает, длится в среднем 15 минут 6 секунд, пишет The Sun.

В то же время ученый-математик, доктор Том Кроуфорд из Оксфордского университета разработал формулу, позволяющую успокоить малышей на время, достаточное для того, чтобы они могли пережить короткую поездку.

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В частности, он рассчитал примерное время начала истерики у ребенка на основе четырех триггеров – сонливости, скуки, голода и шума. Каждый из них получил оценку от нуля до десяти, где ноль означает, что проблема игнорируется, а десять – что ею хорошо управляют.

"Если устранить все четыре основные причины – то есть они наберут десять баллов – среднее время (начала истерики – ред.) может быть увеличено до 129 минут, или в пять раз больше среднего", – пояснил доктор Кроуфорд.

В связи с этим он рекомендует родителям следить за тем, чтобы во время полета их дети спали 37 минут, отвлекались развлечениями, помогающими избавиться от скуки, в течение 31 минуты, ели в течение 19 минут и блокировали шум музыкой или чтением в течение 14 минут.

Также исследование Asda показало, что детские истерики вызывают стресс у трети родителей, отправляющихся в путешествие с малышами, а пятая часть из них испытывает смущение. В то же время две трети опрошенных испытывают повышенную тревогу при мысли о полете с плохо ведущим себя малышом.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкая авиакомпания Corendon объявила о запуске с ноября 2023 года первых в мире эксклюзивных зон "только для взрослых" на своих авиарейсах.

Тем временем, пассажирам других авиакомпаний, где нет отдельных зон "без детей", члены экипажей пассажирских авиакомпаний и частые путешественники дали несколько советов, каких мест на борту самолета стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с маленькими детьми.

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