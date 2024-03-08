Сидение в течение восьми и более часов может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека.

Многие туристы испытывают чувство слабости, когда они выходят из самолета, особенно после рейса на дальние расстояния со сменой часовых поясов.

Тем временем, врачи подтверждают, что длительный авиаперелет может оказывать определенное негативное воздействие на организм человека, пишет Mirror.

"Сидение в течение восьми и более часов может иметь серьезные неблагоприятные последствия для вашего здоровья, например, для здоровья сердца и органов дыхания, а также для мышц и суставов", – пояснила врач общей практики, доктор Гилл Дженкинс.

Тем не менее, врачи поспешили успокоить пассажиров, что не стоит паниковать и зарекаться от полетов на всю оставшуюся жизнь: с большинством летающих людей все будет в полном порядке, однако стоит следить за определенными признаками и готовиться заранее, особенно если у вас уже есть какое-либо заболевание.

Чтобы пассажирам было проще подготовить свое здоровье к авиаперелетом, врачи объяснили, как они влияют на разные части организма.

Мозг

Поскольку организм пытается приспособиться к разным часовым поясам, это может нанести определенный ущерб организму. "Изменения в характере сна, вызванные разницей часовых поясов, могут повлиять на качество и количество сна, что может повлиять на когнитивные функции и настроение. Низкий уровень влажности также может привести к головным болям, головокружению и когнитивным нарушениям", – пояснил врач общей практики в Pall Mall Medical, доктор Саймон Теобальдс.

Кроме того, по его словам, низкий уровень кислорода в салоне самолета также может привести к таким симптомам, как забывчивость и трудности с концентрацией внимания. При длительных перелетах, особенно у тревожных пассажиров, могут возникнуть стресс и беспокойство, которые могут повлиять на общее состояние.

Тем не менее, сбой биоритмов носит временный характер и часто быстро проходит, как только человек приспосабливается к новому часовому поясу. Также уменьшить последствия можно, соблюдая питьевой режим и стараясь придерживаться "здорового графика сна".

Сердце

"Дальние перелеты могут повлиять на дыхание, вызывая одышку, а иногда и дискомфорт в груди. Наибольшему риску возникновения проблем с сердцем в самолете подвержены те, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания", – пояснила доктор Дженкинс.

Пассажирам, у которых есть проблемы с сердцем, перед полетом советуют всегда консультироваться со своим врачом, можно ли им лететь, а также брать с собой в ручную кладь все необходимые лекарства.

Также врач предупредила о риске тромбоза у пассажиров самолетов. "Тромбы могут образовываться в течение месяца после полета, поэтому будьте внимательны к таким симптомам, как опухшие или болезненные ноги, особенно икры, а также затрудненное дыхание (тромбы могут возникать и в легких)", – пояснила она.

Чтобы снизить риски для сердца и кровеносной системы, пассажирам советуют пить достаточно жидкости и не употреблять алкоголь во время полета, а также как можно больше растягиваться и двигаться на борту.

Желудок

Изменение влажности может вызвать хаос в желудке. "В кабинах самолетов низкий уровень влажности, что может вызвать обезвоживание и привести к проблемам с пищеварением, таким как запор и дискомфорт. Изменение давления в салоне также может вызвать расширение газов в желудке, что приводит к вздутию живота или дискомфорту. Длительное сидение во время перелетов может способствовать замедлению пищеварения и запорам", – пояснил доктор Теобальдс.

Вместе с тем, нарушения циркадного ритма (телесных часов) из-за пересечения нескольких часовых поясов также могут повлиять на пищеварительную систему, что приведет к нерегулярным движениям кишечника и изменениям аппетита, добавил он.

Чтобы избежать нарушений пищеварения, Теобальдс рекомендует пассажирам избегать алкоголя и выбирать легкую еду, а также много передвигаться по салону.

Глаза, нос и рот

По словам доктора Дженкинс, все эти области могут стать очень сухими во время дальнего рейса из-за изменений давления в салоне, высоты и качества воздуха.

"Боль в носовых пазухах, затрагивающая носовые ходы, часто встречается на дальнемагистральных рейсах, особенно если у вас уже есть простуда или другие проблемы с дыхательными путями, которые влияют на то, как пазухи и носовые ходы могут выравнивать давление после изменения давления в салоне, что приводит к боли в глазах, лбу и скулах, особенно при посадке", – пояснила она.

Облегчить дискоморт поможет жевание жвачки, питье воды или зевание перед взлетом и посадкой.

Кожа

Низкая влажность также может вызвать ощущение сухости и стянутости кожи и усугубить такие заболевания, как экзема или псориаз. Рециркулируемый воздух в самолетах также может быть сухим и несвежим, что закупоривает поры и негативно влияет людей с кожей, склонной к акне.

"На больших высотах воздействие ультрафиолетовых лучей увеличивается. Хотя окна самолета блокируют большинство лучей UVB, лучи UVA все равно могут проникать внутрь, потенциально вызывая со временем повреждение кожи. Чтобы бороться со всем этим, увлажняйте кожу, избегайте сильного макияжа и используйте качественный SPF", – пояснил доктор Теобальдс.

Конечности и мышцы

"Сидение в течение нескольких часов во время дальнего перелета без особого движения может привести к напряжению мышц и проблемам с суставами и спине, а также к скованности. Во время полета старайтесь вставать, двигаться и растягиваться раз в час. После приземления очень важно заставить свое тело двигаться как можно скорее", – отметила доктор Дженкинс.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, почему нельзя спать во время взлета и посадки самолета.

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