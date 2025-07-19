Эти ошибки стоили им времени, денег и нервов.

Сколько бы вы ни планировали и как бы много ни путешествовали, ошибки неизбежны. Супружеская пара, которая совершила трехмесячное путешествие по Европе, посетив Британию, Францию и Испанию, в статье для издания Business Insider рассказала о главных ошибках, которые они совершили, предостерегая туристов не повторять их неудачный опыт, чтобы сэкономить время, деньги и нервы.

1. Полагаться на каршеринг и такси вместо того, чтобы сразу научиться ориентироваться в общественном транспорте

Мар Иветт рассказала, что в первую неделю в Лондоне они пользовались такси и приложениями для заказа поездок, такими как Bolt и Uber. Это стоило им сотни долларов, и много времени в пробках.

В конце концов они разобрались, как ориентироваться в общественном транспорте, и это значительно сэкономило время и деньги.

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2. Будьте более скептичны в отношении объявлений об аренде жилья

"Мы забронировали несколько мест для аренды на время нашей поездки и только по прибытии поняли, что некоторые фотографии хозяев нас обманули. Оказалось, что многие из них были сделаны с зумом 0,5, из-за чего помещения (особенно ванные комнаты) могут казаться намного больше, чем они есть на самом деле", - рассказывает туристка.

Она советует более внимательно изучать фотографии на сайтах аренды жилья, задавать хозяевам конкретные вопросы о жилье и читать все отзывы пользователей.

3. Аренда автомобиля для путешествий по странам

Она отмечает, что поездка по югу Франции и северу Испании была скорее стрессом, чем идиллией.

"Мы не были готовы к тому, чтобы ориентироваться на дорогах, будь то высокие сборы за проезд или запутанные знаки с незнакомыми символами".

Она рекомендует менее опытным водителям все же ездить на поездах и самолётах.

4. Взять неподходящую обувь и не разносить её

Женщина рассказывает, что ее муж взял в поездку новые кроссовки, и очень об этом пожалел.

"К концу поездки мы потратили сотни долларов на стельки и бинты, а ноги моего мужа были настолько избиты и стерты, что неделями не могли прийти в норму".

5. Спрятать паспорта в съёмной квартире, а потом забыть о них

Туристка рассказывает, что они с мужем не хотели брать паспорта с собой, исследуя разные города и деревни. Поэтому прятали их в некоторых наших Airbnb-апартаментах.

"Однако мы забыли взять паспорта с собой при выезде из одной съёмной квартиры в Испании — отчасти потому, что очень спешили уехать", - рассказывает она.

6. Недостаточно знать местный язык перед поездкой

"Конечно, большинство местных жителей говорили по-английски, но наше незнание языка особенно огорчало, когда мы оказались в парижской больнице, пытаясь объяснить симптомы головной боли моего мужа и понять советы врача", - рассказывает она.

7. Бронирование месячного проживания в городе, который не планируется посещать

Она советует останавливаться на более короткий срок в тех местах, насчет которых вы не уверены, что они вам понравятся и вы не заскучаете.

Ранее туристов призвали не повторять новый вирусный тренд из TikTok, из-за которого можно опоздать на рейс.

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